DO 2028.

Novi ugovor s Bayernom potpisao Serge Gnabry

Bundesliga - RB Leipzig v Bayern Munich
MARYAM MAJD/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.02.2026.
u 23:45

„Gnabry je jedan od najčvršćih stupova naše momčad. Osvojio je sve, ali i dalje želi još i to ga čini pravim uzorom“, izjavio je ovim povodom sportski direktor Bayerna Max Eberl.

Njemački prvak Bayern u četvrtak je službeno objavio da je produljio ugovor sa svojim nogometašem Sergeom Gnabryjem, novi ugovor traje do lipnje 2028. godine.

Profesionalnu karijeru Gnabry je počeo u Arsenalu, a potom je igrao za West Bromwich i Werder. Tijekom 2017. godine prešao je iz Bremena u Bayern, a kao član bavarske momčadi kratko je boravio na posudbi u Hoffenheimu.

Ukupno je za Bayern odigrao 311 utakmica te je postigao okruglih 100 pogodaka uz 69 asistencija. Ove sezone je u Bundesligi bio strijelac šest puta, dok je tome dodao i pet asistencija.

„Oduševljen sam zbog potpisa novog ugovora“, kratko je izjavio Gnabry koji je ujedno za njemačku reprezentaciju odigrao 57 utakmica uz 25 pogotka.

Bayern je i trenutačno vodeći na ljestvici Bundeslige te ima šest bodova više od dortmundske Borussije koja je na drugom mjestu.
Bayer Serge Gnabry

