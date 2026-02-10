Ukrajincu na ZOI-ju zabranjeno nošenje kacige s fotografijama ubijenih u ruskoj invaziji

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) zabranio je ukrajinskom skeletonašu Vladislavu Heraskeviču nošenje "kacige sjećanja" kako je nazvana njegova kaciga s fotografijama sunarodnjaka ubijenih u ruskoj invaziji na njegovu zemlju, a koju je nosio tijekom treninga u ponedjeljak.

Ukrajinski olimpijski odbor zatražio je od MOO dopuštenje za nošenje kacige, no nije ga dobio.

"MOO u potpunosti razumije želju sportaša za odavanje sjećanja prijateljima koji su izgubili živote u sukobu. On je to učinio tijekom treninga i na društvenim mrežama je izrazio svoje osjećaje, ali mi i daje smatramo kako je ta kaciga kontroverzna. Postoje pravila koja razumiju svi nacionalni olimpijski odbori. Ljudi mogu zatražiti izuzeće, ali mora postojati dobar razlog za to kako bi se to izuzeće razmotrilo", rekao je glasnogovornik MOO-a Mark Adams dodavši kako će kao znak kompromisa dopustiti Heraskeviču nošenje crnog flora tijekom natjecanja.

Heraskevič smatra kako njegov slučaj nije tretiran na pravi način.

"Ovo nije pošteno. Smatram kako nisam prekršio Olimpijsku povelju jer svojom kacigom nikoga ne diskriminiram, a niti vodim političku propagandu", rekao je Heraskevič.

Prema Olimpijskoj povelji "na olimpijskim borilištima nije dopuštena nikakva politička, vjerska ili rasna propaganda".

Heraskevič je bio nositelj ukrajinske zastave na svečanosti otvaranja ZOI te je obećao kako će iskoristiti Igre za podsjećanje svjetske javnosti na sukob u Ukrajini.

"Neki od njih bili su moji prijatelji", kazao je Heraskevič koji je na kacigi imao portrete mlade dizačice utega Aline Perehudove, boksača Pavla Iščenka, hokejaša Oleksija Loginova, glumca Ivana Kononenka, skakača u vodu Mikite Kozubenka, strijelca Oleksija Habarova i plesačice Darje Kurdel.