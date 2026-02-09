Naši Portali
FRANJO VON ALLMEN

Švicarac koji nosi hrvatsko ime napravio nevjerojatne stvari. Evo zašto se zove Franjo

Alpine Skiing - Men's Downhill Victory Ceremony
Gintare Karpaviciute/REUTERS
Autor
Edi Džindo
09.02.2026.
u 21:20

Jedan lokalni mesar je u mjestu u kojem je Von Allmen odrastao, Boltigenu, u prodaju pustio novu vrstu kobasice u čast uspješnom skijašu, a ona se zove Franjo's Wurst

Dvije zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Cortina 2026. lansirale su 24-godišnjeg švicarskog skijaša Franju von Allmena među najveće priče Igara. Najprije je osvojio zlato u spustu, a zatim i drugo u muškoj timskoj kombinaciji sa sunarodnjakom Tanguyem Nefom, čime je u razmaku od samo nekoliko dana postao dvostruki olimpijski pobjednik i jedno od najprepoznatljivijih imena zimskih sportova.

No uz sportski uspjeh, pažnju javnosti, posebno u ovom dijelu Europe, privuklo je i njegovo ime. Franjo je ime koje se najčešće povezuje s hrvatskim kulturnim i jezičnim prostorom, pa se mnogi pitaju kako je završilo kod švicarskog skijaša.

Nešto jezivo prošlo je neprimijećeno nakon teškog pada Lindsey Vonn, to je za naježiti se

U njemačkom govornom području, uključujući Švicarsku, češće se koriste oblici Franz ili Frank, zbog čega je oblik Franjo ondje neobičniji i zato privlači pažnju. Prema nekolicini tekstova iz švicarskih medija o njegovom djetinjstvu, uvijek je privlačio dodatnu pozornost zbog svojeg imena koje nije klasično u toj zemlji. Često su ga u školi ili na treninzima oslovljavali kao "onaj s neobičnim imenom".

Drugim riječima, ime može zvučati izrazito hrvatski, ali samo po sebi ne dokazuje nacionalno ili obiteljsko podrijetlo. U Europi nije neobično da obitelji biraju rjeđe varijante međunarodnih imena iz osobnih, vjerskih ili estetskih razloga. To je Von Allmen svojom izjavom za njemačke medije i potvrdio.

- Moj tata je poznavao jednog susjeda koji se zvao Franjo i to mu se ime jako svidjelo. Svidjelo mu se kako zvuči. Nemam nikakve veze s Hrvatskom. Čistokrvni sam Švicarac iz Boltigena - rekao je za Bild jednom prilikom Franjo Von Allmen.

VEZANI ČLANCI:

Osim dva zlata na Zimskim olimpijskim igrama, Von Allmen je osvojio i dva zlata na Svjetskom prvenstvu prošle godine u Saalbachu, također u spustu i timskoj kombinaciji. Uz to ima i pet pobjeda te 14 postolja u utrkama Svjetskog kupa. 

Dodajmo i još jednu zanimljivost da je jedan lokalni mesar u mjestu u kojem je Von Allmen odrastao, Boltigenu, u prodaju pustio novu vrstu kobasice u čast uspješnom skijašu, a ona se zove Franjo's Wurst (u prijevodu Franjina kobasica).

Komentara 3

Pogledaj Sve
JU
JustinCase
22:08 09.02.2026.

Poznajem jednog Franju koji svoje ime izgovara: Vranjo! Lik je pojava... :))

OS
Ostrež
22:02 09.02.2026.

A zakaj se edin potpisuje sa edi?

Avatar arba_arba
arba_arba
21:51 09.02.2026.

Franjo = Franz-Joseph

