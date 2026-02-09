Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAVRŠILO 2:1

Pašalić odigrao čitavu utakmicu u pobjedi Atalante nad Cremoneseom

Serie A - Atalanta v AS Roma
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.02.2026.
u 23:01

Nakon što je Krstović (13) doveo Atalantu u prednost, Pašalić je u 25. minuti proslijedio loptu na desno krilo do Zappacoste (25) koji je potom ušao u kazneni prostor i izborio se za udarac kojim je povisio na 2-0. Na konačnih 2-1 je u zadnjim sekundama susreta smanjio Thorsby (90+4).

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Mario Pašalić odigrao je čitav susret za Atalantu u 2-1 domaćoj pobjedi protiv Cremonesea u susretu 24. kola talijanskog prvenstva te je sudjelovao kod drugog gola.

Nakon što je Krstović (13) doveo Atalantu u prednost, Pašalić je u 25. minuti proslijedio loptu na desno krilo do Zappacoste (25) koji je potom ušao u kazneni prostor i izborio se za udarac kojim je povisio na 2-0. Na konačnih 2-1 je u zadnjim sekundama susreta smanjio Thorsby (90+4).

Sedma Atalanta ima 39 bodova, dva manje od šestog Coma, dok je Cremonese 16. sa 23 boda.

Vodi Inter sa 58 bodova, osam više uz utakmicu više od drugog Milana. 
Ključne riječi
Atalanta Mario Pašalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!