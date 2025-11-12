Naši Portali
LUDI RITAM

Direktor Bayerna odgovorio igračima koji se žale na broj utakmica: 'Vi ste nas prisilili na to'

Karl-Heinz Rummenigge proglašen ambasadorom Plazma Sportskih igara mladih
12.11.2025.
u 00:10

Rummenigge je igračka legenda Bayerna za koji je nastupao od 1974. do 1984. kada je prešao u milanski Inter. Za bavarski klub zabio je 217 pogodaka u čak 422 utakmice

Godinama se već priča o sve gušćem natjecateljskom rasporedu u svim sportovima, a pogotovo u nogometu. Praktički je postalo normalno da najbolje momčadi, koje uglavnom igraju finala, igraju i po 60 utakmica u istoj sezoni, a u godinama kada se održavaju velika natjecanja poput Svjetskog prvenstva, kontinentalnih prvenstava ili Klupskog svjetskog prvenstva taj broj je gotovo 70 utakmica.

Igrači se već neko vrijeme žale na ritam koji moraju pratiti i ističu kako su umorni te kako se često ozljeđuju upravo zbog velikog broja utakmica. Svoje mišljenje o ovoj temi podijelio je i direktor jednog od najvećih svjetskih klubova, Bayerna, Karl-Heinz Rummenigge.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

- Razumijem njihovu frustraciju, ali igrači i njihovi menadžeri su odigrali veliku ulogu u ovome. Konstantnim traženjem većih plaća prisilili su klubove da potraže nove izvore prihoda. Odakle klubovima novac? Pa od utakmica! - započeo je Rummenigge pa rekao kako se nada da će se situacija ipak unormaliti.

- Zato vjerujem da je došlo vrijeme da svi mi uključeni sjednemo i racionalno porazgovaramo kako da igru, i njenu poslovnu stranu, vratimo u neko bolje uravnoteženo i smisleno vrijeme - zaključio je.

Rummenigge je igračka legenda Bayerna za koji je nastupao od 1974. do 1984. kada je prešao u milanski Inter. Za bavarski klub zabio je 217 pogodaka u čak 422 utakmice te s njim osvojio dva naslova prvaka Europe, kao i dvije Bundeslige. U karijeri je osvojio dvije Zlatne lopte (1980. i 1981.) kao i Europsko prvenstvo s Njemačkom 1980. Za nacionalnu vrstu zabio je 45 golova u 95 nastupa.
