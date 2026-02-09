Predsjednik Barcelone dao ostavku da bi se mogao ponovno kandidirati

Predsjednik FC Barcelone Joan Laporta podnio je u ponedjeljak ostavku, kako bi se mogao ponovno kandidirati na izborima 15. ožujka, objavio je katalonski klub.

Rafael Yuste, sadašnji potpredsjednik Barcelone, obnašat će dužnost privremenog predsjednika do 30. lipnja, kada će sljedeći izabrani predsjednik započeti svoj mandat.

Sa 63 godine, Laporta, koji predsjedava klubom Barcelona od 2021. nakon prvog mandata od 2003. do 2010., katalonski tisak smatra favoritom na nadolazećim izborima. Njegov glavni protivnik je opet Victor Font, koji je završio drugi na glasovanju članova 2021. godine.

Bivši izvršni direktor kluba Xavier Vilajoana i ekonomist Marc Ciria, također su potvrdili svoju namjeru da se kandidiraju.

Oko 100.000 punoljetnih članova Barcelone s najmanje jednom godinom članstva ima pravo glasa.

Barcelona je potvrdila da će se izbori ponovno održati na više mjesta, odluka osmišljena kako bi se povećala izlaznost. Biračka mjesta bit će smještena u klupskim prostorijama, u tri druga katalonska glavna grada - Gironi, Tarragoni i Lleidi, te u Andorri la Velli.

Klub je priopćio da glasanje poštom neće biti dopušteno, unatoč zahtjevima oporbenih kandidata. Više od 20.000 od 55.000 članova koji su glasali na izborima 2021. učinilo je to poštom.

Laportin posljednji mandat na čelu kluba obuhvatio je turbulentno i transformativno razdoblje. Počelo je odlaskom Lionela Messija u Paris St. Germain, a zatim je prešlo u momčad koja brani naslove La Lige i Kupa Kralja, dok se istovremeno nastoji ponovno nametnuti u Europi nakon što je prošle godine stigla do polufinala Lige prvaka.U momčadi sada igra 18-godišnji Lamine Yamal, igrač La Masije čiji je uspon Laporta pratio s tribina.

Izvan terena, Barcelona se vratila na Camp Nou u studenom nakon dvije i pol godine izbivanja zbog renoviranja. Kapacitet ostaje ograničen jer radovi i dalje traju i kasne, ali povratak je potaknuo obnovljeni osjećaj optimizma oko momčadi koju predvodi njemački trener Hansi Flick, čiji je napadački stil osvojio navijače.