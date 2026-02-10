Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BRZO KLIZANJE

Valentina Aščić upotpunila loše jutro hrvatskih predstavnika na ZOI

ZOI: Valentina Aščić s novim rekordom Hrvatske nije uspjela izboriti polufinale na 1500 m
Jaki Franja
VL
Autor
Hina
10.02.2026.
u 11:36

Aščić će u Milanu nastupiti u još dvije discipline, 14. veljače u kvalifikacijama na 1000 metara, a 20. veljače na 1500 metara kada će uz nju Hrvatsku predstavljati i Katarina Burić.

Hrvatska rekorderka u brzom klizanju na kratke staze, 27-godišnja Valentina Aščić nije se uspjela plasirati u četvrtfinale u disciplini 500 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu.

Aščić je u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzela treće mjesto, iza svjetske rekorderke Nizozemke Xandre Velzeboer i Talijanke Chiare Betti, s vremenom 44.802 sekundi, a izravni plasman u četvrtfinale izborile su po dvije prvoplasirane iz svake od osam skupina uz četiri najbrže po vremenu. Aščić je nastupila u prvoj skupini i vro je brzo postalo jasno kako njezino vrijeme neće biti dovoljno brzo za nastavak natjecanja.

Sredinom utrke Aščić je izgubila kontakt s Betti te se nije uspjela vratiti u Talijankinu zavjetrinu što ju je koštalo boljeg vremena. Posljednja, četvrta koja je prošla po vremenu u četvrtfinale je So-Yeon Lee iz Južne Koreje koja je prošla ciljem s vremenom 43.406 sekundi, odnosno 1.396 brže od Aščić.

Aščić će u Milanu nastupiti u još dvije discipline, 14. veljače u kvalifikacijama na 1000 metara, a 20. veljače na 1500 metara kada će uz nju Hrvatsku predstavljati i Katarina Burić.
Ključne riječi
ZOI 2026. Valentina Aščić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!