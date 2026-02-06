Marko Livaja napušta Hajduk?! Grci pišu da je ponuđen velikanu

Marko Livaja (32), kapetan i ikona Hajduka, ponuđen je Panathinaikosu, pišu grčki mediji. Vijest je objavljena na dan kada u Grčku na liječnički pregled i potpis ugovora s Panathinaikosom stiže Adriano Jagušić (20).

"Marko Livaja, bivši napadač AEK-a, ponuđen je Panathinaikosu, koji ozbiljno razmatra njegov dolazak. Hajduk je spreman ući u pregovore. Panathinaikos traži napadača koji može igrati i povučenije, zbog čega je ranije bio zainteresiran i za Tonija Fruka", piše specijalizirani portal Paopantou

Dodaju kako je Livaja poseban slučaj u Hajduku, ali da je klub spreman razmotriti njegov odlazak. Livaja je dobar dio karijere proveo u Grčkoj gdje je nastupao za AEK.

2021. godine vratio se u Hajduk i ubrzo postao ključni igrač i čovjek koji vuče momčad. Međutim, ove sezone pod novim trenerom Gonzalom Garcijom uglavnom ulazi s klupe. Njegova vrijednost procjenjuje se na na tri milijuna eura.