IKONA HAJDUKA

Marko Livaja napušta Hajduk?! Grci pišu da je ponuđen velikanu

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Marko Pavić
06.02.2026.
u 07:51

"Marko Livaja, bivši napadač AEK-a, ponuđen je Panathinaikosu, koji ozbiljno razmatra njegov dolazak. Hajduk je spreman ući u pregovore. Panathinaikos traži napadača koji može igrati i povučenije, zbog čega je ranije bio zainteresiran i za Tonija Fruka", piše specijalizirani portal Paopantou

Marko Livaja (32), kapetan i ikona Hajduka, ponuđen je Panathinaikosu, pišu grčki mediji. Vijest je objavljena  na dan kada u Grčku na liječnički pregled i potpis ugovora s Panathinaikosom stiže Adriano Jagušić (20).

Dodaju kako je Livaja poseban slučaj u Hajduku, ali da je klub spreman razmotriti njegov odlazak. Livaja je dobar dio karijere proveo u Grčkoj gdje je nastupao za AEK.

2021. godine vratio se u Hajduk i ubrzo postao ključni igrač i čovjek koji vuče momčad. Međutim, ove sezone pod novim trenerom Gonzalom Garcijom uglavnom ulazi s klupe. Njegova vrijednost procjenjuje se na na tri milijuna eura.

 
Panathianikos Marko Livaja

AL
AP_LApapa
08:13 06.02.2026.

A o Jagušiću koji je izmakao Dinamu i već je tamo ni riječi. A vizionara Đonu dizali ste u nebesa zbog izbora velikog talenta. E pa sad velikog talenta nema. Imat će i dalje ekipu skupih balvana. A puno jeftinija i povoljnija opcija je Jagušić za 5 nego Beljo za 4.

