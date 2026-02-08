Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREMIERSHIP

Manchester City u ludoj završnici srušio Liverpool i ostao u utrci za naslov engleskog prvaka

Premier League - Liverpool v Manchester City
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.02.2026.
u 20:54

Drugi City sada ima 50 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala, a tri više od treće Aston Ville, dok je Liverpool ostao šesti sa 39 bodova

Nogometaši Manchester Cityja približili su se vodećem Arsenalu na šest bodova zaostatka 2-1 gostujućom pobjedom protiv aktualnog prvaka Liverpoola u zadnjoj utakmici 25. kola engleskog prvenstva.

Liverpool je bio bolji suparnik većim tijekom susreta te je poveo golom Szoboszlaija (74) iz slobodnog udarca sa 30-ak metara. Gostujući vratar Donnarumma tom je prilikom grubo pogriješio postavivši samo dva igrača u živi zid, a Mađar je to iskoristio za rezantni udarac koji je prošao upravo onim mjestom gdje je trebao stajati treći igrač Cityja.

Do izjednačenja je City stigao preko svog kapetana Bernarda Silve (84), da bi kompletan preokret uslijedio u sudačkoj nadoknadi kada je Haaland (90+3-11m) iskoristio kazneni udarac nakon prekršaja Allisona na Nunesu.

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u sastavu Cityja.

Drugi City sada ima 50 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala, a tri više od treće Aston Ville, dok je Liverpool ostao šesti sa 39 bodova.
Ključne riječi
Premiership Liverpool Manchester City

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!