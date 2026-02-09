Rusija sprema udar stoljeća? Gomilaju više od 100.000 vojnika, analitičari otkrili opasan plan Moskve

Dok Kremlj u javnim istupima govori o mogućnosti pregovora, na terenu se, prema tvrdnjama ukrajinskih i zapadnih analitičara, događa nešto sasvim suprotno, intenzivno gomilanje ljudi i tehnike za novu veliku ofenzivu koja bi mogla obilježiti proljeće i ljeto na bojištu u Ukrajini. Prema procjenama vojnih promatrača, Moskva od sredine 2025. sustavno stvara strateške rezerve s ciljem pokretanja snažnog udara kojim bi pokušala prelomiti rat u svoju korist i do kraja ljeta nametnuti Kijevu vlastite uvjete mira.

Kako je na sigurnosnoj konferenciji u Kijevu izjavio Roman Pohorily, suosnivač analitičke skupine DeepState UA, glavni pravac ruskog napada trebao bi biti usmjeren prema gradovima Slovjansku i Kramatorsku u Donjeckoj oblasti. Plan je, tvrdi, uvući glavninu ukrajinskih kopnenih snaga u odlučujuću bitku i pokušati ih iscrpiti ili uništiti. Nakon toga, početkom ljeta, očekuje se i potporni napad na jugu zemlje, prema Zaporižju i Orihivu, s ciljem razvlačenja ukrajinskih linija i smanjenja pritiska na istočnom bojištu. Ruslan Mikula iz DeepStatea procjenjuje da bi za glavni udar Moskva mogla koncentrirati više od 100.000 vojnika.

O tim procjenama piše i Kyiv Post, pozivajući se na ukrajinske i međunarodne izvore. Prema njihovim navodima, uočeni pokreti postrojbi, intenziviranje novačenja i formiranje rezervi jasno upućuju na pripreme za veliku operaciju, što je u suprotnosti s porukama iz Kremlja o navodnoj spremnosti na mir. Sličnu procjenu iznio je i američki Institut za proučavanje rata (ISW), koji smatra da rusko zapovjedništvo planira iskoristiti strateške rezerve za veliku proljetnu ofenzivu na istoku. Ipak, analitičari upozoravaju da bi takav plan mogao naići na ozbiljne prepreke, prije svega zbog snažne ukrajinske obrane temeljene na dronovima te problema Rusije s mobilizacijom i ljudstvom.

Od 2024. godine ukrajinske snage intenzivno koriste rojove dronova kako bi neutralizirale rusku oklopnu prednost. Rezultat je, prema vojnim analizama, znatno smanjena upotreba tenkova i oklopnih transportera na najizloženijim dijelovima bojišta. Rusija je odgovorila promjenom taktike, manjim pješačkim skupinama koje se infiltriraju kroz ruševine i pokušavaju izbjeći detekciju iz zraka. Takvi napadi donose tek ograničene teritorijalne pomake, ali uz visoke gubitke. Prema informacijama koje prenosi Kyiv Post, u sektoru Pokrovska ruske snage već mjesecima pokušavaju probiti ukrajinske linije. U pojedinim slučajevima navodno su pretrpjele velike gubitke, uključujući uništenje oklopnih kolona, no te tvrdnje nije moguće neovisno potvrditi.

Bivši direktor CIA-e i nekadašnji zapovjednik savezničkih snaga u Afganistanu, general David Petraeus, izjavio je za Kyiv Post kako su ruski napadi u nekim sektorima već u tijeku, ali da ih ukrajinske snage uspješno zadržavaju. Na pitanje mogu li izdržati i snažniju, koordiniranu proljetno-ljetnu ofenzivu, odgovorio je kratko: „Zaustavit će Ruse. Izdržat će. Ukrajinski narod stoji iza njih.“

Sličan stav iznio je i časnik 41. mehanizirane brigade Oružanih snaga Ukrajine Kirilo Sazonov. On smatra da je eskalacija realna, ali upozorava da Rusija trenutačno nema stotine tisuća svježih, dobro opremljenih vojnika u pričuvi. „Sve što su mogli ubaciti u borbu, već su ubacili. Napadi donose minimalne pomake uz maksimalne gubitke. Tako se bore od 2022.“, poručio je. Iako su planovi Moskve ambiciozni, mnogi analitičari upozoravaju da bi pokušaj odlučujuće ofenzive mogao dodatno iscrpiti ruske resurse, osobito u kontekstu gospodarskih pritisaka i sve težeg novačenja.