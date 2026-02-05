Pašalić zabio samo dvije minute nakon što je ušao, Atalanta izbacila Juventus

Polufinale talijanskog Kupa izborili su nogometaši Atalante nakon što su u Bergamu, u četvrtfinalnom susretu, s 3-0 pobijedili Juventus.

Atalanta je povela u 27. minuti kada je jedanaesterac realizirao Scamacca iako je dotad Juventus imao puno bolje prilike, a i okvir vrata je na startu susreta spašavao domaćina. Nakon toga je Juventus uzaludno pokušavao izjednačiti i vratiti se u igru, a Atalanta je završni korak prema polufinalu napravila u 77. minuti kada je Sulemana bio strijelac za 2-0.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić za Atalantu je zaigrao od 83. minute, a samo dvije minute kasnije lijepo je s 15 metara naciljao suprotni kut i postavio konačnih 3-0.

U polufinalu će Atalanta igrati protiv pobjednika dvoboja branitelja naslova Bologne i Lazija.

U srijedu je prvi polufinalist postao Inter pobjedom protiv Torina 2-1. Jedini je pogodak za Torino postigao donedavni napadač Dinama Sandro Kulenović. Inter u polufinalu čeka pobjednika dvoboja Napoli - Como.

Idućeg tjedna se igraju ta preostala dva četvrtfinalna dvoboja, a sastaju se Napoli - Como i Bologna - Lazio.