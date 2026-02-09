Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽESTOKE REAKCIJE

'Lindsey Vonn je doslovno žrtvovana, samo su je bacili niz tu planinu'

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Alpine Skiing - United States Women's Speed Team Press Conference
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
09.02.2026.
u 17:55

"Gledati ovo bilo je strašno, užasno", izjavio je Wennemars. "Slike su me šokirale i moram priznati da sam i bijesan. Bijesan sam na organizaciju, bijesan sam na američku reprezentaciju. Smatram da je potpuno neodgovorno da su je pustili da se spusti s te planine."

Teška nesreća Lindsey Vonn na spustu tijekom Zimskih olimpijskih igara u Milanu izazvala je žestoku reakciju bivšeg svjetskog prvaka u klizanju, Erbena Wennemarsa. Prema njegovim riječima, Amerikanka uopće nije smjela startati.

"Gledati ovo bilo je strašno, užasno", izjavio je Wennemars. "Slike su me šokirale i moram priznati da sam i bijesan. Bijesan sam na organizaciju, bijesan sam na američku reprezentaciju. Smatram da je potpuno neodgovorno da su je pustili da se spusti s te planine."

Lindsey Vonn
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Alpine Skiing - United States Women's Speed Team Press Conference
1/11

Vonn je prije Igara zadobila tešku ozljedu, uključujući puknuće križnih ligamenata, no unatoč tome odlučila je nastupiti. To je, kaže Wennemars, potpuno nerazumno.

"Radi se o 41-godišnjoj ženi, ali to ne mijenja činjenicu da je izložena ekstremnom riziku. Svi ju hvale, svi žele da briljira, ali ona je doslovno žrtvovana. Pustili su je da se spusti s te planine i to je potpuno neodgovorno", nastavlja bivši sportaš.

Wennemars smatra da joj je trebalo jasno reći da je medicinski nemoguće ići dolje: "‘Najbolja si spustašica svih vremena, dobit ćeš počasni pljesak na Olimpijadi, ali ne smiješ riskirati’,  to je bilo ono što su joj trebali reći."

Dok bivša olimpijska klizačica Ireen Wüst smatra da je Vonn dobro poznavala svoje tijelo i da je testovima i treninzima dokazala spremnost za start, Wennemars je drugačijeg mišljenja.

"Gledate li kako je stajala na startu, kako se klimala kroz prve zavoje i na kraju tako teško pala. Ovo je potpuno neodgovorno", zaključuje.

Prema Wennemarsu, liječnici i Međunarodni olimpijski odbor trebali su spriječiti ovakav scenarij: "Svi žele priču o heroju, ali nitko ne smije riskirati ljudski život. Nadam se da će se oporaviti i ponovno normalno hodati, jer ono što sam vidio bilo je strašno."
Ključne riječi
pad Lindsey Vonn

Komentara 7

Pogledaj Sve
LE
Levanto
18:54 09.02.2026.

Ona je ime i ima autoritet skihati ili se zahvaliti. Mislim da je namjerno riskirala i bila u uvjerenju da će uzeti medalju. No, život nije samo želiti....

ČE
čeha
18:49 09.02.2026.

Vrlo jednostavno kažeš #ne#i gotovo!

Avatar Svirko
Svirko
19:30 09.02.2026.

Zna da je ocvala i opet ide na glavu. Nažalost, dogodilo se ono što nitko ne želi...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-08/PXL_REU_070226_146034273.jpg
Video sadržaj
Lindsey Vonn

Nikad se više neće roditi skijašica koja je spremna na toliko boli i rizika: Ima karijeru za filmsku priču

Ono što je oduvijek, a posebno u poznijim godinama bila njezina posebnost, jest njezin ekstreman prag boli. O tome su liječnici više puta javno govorili. Nije se Vonn samo jednom natjecala s napuknutim kostima ili poderanim ligamentima, a u nekoliko je navrata čak i u takvim stanjima pobjeđivala. Najluđe je u cijeloj priči to da Vonn nije gledala bol kroz emocionalnu prizmu, već ju je analizirala. Analizirala je koliko boli točno može izdržati i to je, kao i strah, tretirala kao podatak

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!