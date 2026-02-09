Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIZ IZAZOVA

Golemi projekt nalazi se na rubu kolapsa? 'Mrtav je. Svi to znaju, ali nitko to ne želi reći'

German Air Force Eurofighter Typhoon fighter jets at the 22nd Tactical Air Base in Malbork
Foto: Lukasz Glowala/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
1/5
Autor
Dora Taslak
09.02.2026.
u 14:42

Mjesecima su Francuska i Njemačka pokušavale riješiti svoje razlike te su postavile rok do 17. prosinca prošle godine za postizanje dogovora. Taj je rok propušten bez pronalaska rješenja, a Berlin sada navodno u tajnosti razmatra dramatičan zaokret

Budući borbeni zračni sustav (FCAS) trebao je osigurati europski suverenitet u obrani i sigurnosti, no čini se kako se projekt nalazi na rubu kolapsa. To su za Politico potvrdila četiri europska dužnosnika. "FCAS je mrtav, svi to znaju, ali nitko to ne želi reći“, izjavio je jedan francuski zastupnik. Inače, projekt uključuje i razvoj borbenog zrakoplova šeste generacije, a na njemu rade Francuska, Njemačka i Španjolska. Kako stoji na stranicama Airbusa, FCAS označava veliki skok u europskoj obrani. "Kako se budu uvodile nove sposobnosti, europske zračne snage i mornarice će se operativno prilagođavati, dok će industrija pokretati tehnološki napredak. Ovaj koordinirani napor osigurat će da Europa može odgovoriti na rastuće prijetnje i održati visoko tehnološko vodstvo u obrani", ističe se.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pokrenuo je projekt zajedno s tadašnjom njemačkom kancelarkom Angelom Merkel 2017. godine, ali je on već gotovo godinu dana paraliziran zbog industrijskih sukoba. Prema izjavama francuskih dužnosnika, oni i dalje ustraju na tome da projekt uspije. "Činimo sve što možemo kako bismo pokušali spasiti ovaj program“, rekao je proteklog tjedna Patrick Pailloux, novi šef francuske agencije za nabavu naoružanja.

Problemi oko FCAS-a ističu i izazove europske obrambene industrijske suradnje, dok se kontinent žuri ponovno naoružati. Ključni dio spora oko borbenog zrakoplova s posadom svodi se na industrijske sukobe između Dassaulta i Airbusa oko vodstva, tehnologije i raspodjele poslova. Naime, Dassault traži veću kontrolu nad razvojem borbenog zrakoplova sljedeće generacije, ključne komponente FCAS-a.

Mjesecima su Francuska i Njemačka pokušavale riješiti svoje razlike te su postavile rok do 17. prosinca prošle godine za postizanje dogovora. Taj je rok propušten bez pronalaska rješenja, a Berlin sada navodno u tajnosti razmatra dramatičan zaokret. Prema njemačkim vladinim i industrijskim dužnosnicima, kancelar Friedrich Merz razmišlja o nizu opcija. Među njima je, između ostaloga, i potpuni prekid njemačkog sudjelovanja u projektu. Dva europska obrambena dužnosnika kazala su kako Berlin razmatra kako bi izgledalo sudjelovanje u rivalskom programu borbenih zrakoplova. Naime, riječ je o Globalnom borbenom zračnom programu (GCAP) koji vode Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Japan. Prema talijanskim novinama Corriere della Sera, talijanska premijerka Giorgia Meloni otvorena je prema ulasku Njemačke u taj program. 
Plenković upitao robota može li sjesti, odgovor nasmijao sve prisutne
Ključne riječi
Španjolska Francuska Njemačka zrakoplov

Komentara 22

Pogledaj Sve
ZU
Zuko
15:26 09.02.2026.

Oko čega se mogu i dogovoriti Europa se ne može obraniti ni od ilegalnih migranata.

OT
otrovnijezik
16:08 09.02.2026.

Još 10 godina i svako svome domeku pa se sam igraj u svom dvorištu.

BI
billynik
16:20 09.02.2026.

Bolesnici!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!