Golemi projekt nalazi se na rubu kolapsa? 'Mrtav je. Svi to znaju, ali nitko to ne želi reći'

Budući borbeni zračni sustav (FCAS) trebao je osigurati europski suverenitet u obrani i sigurnosti, no čini se kako se projekt nalazi na rubu kolapsa. To su za Politico potvrdila četiri europska dužnosnika. "FCAS je mrtav, svi to znaju, ali nitko to ne želi reći“, izjavio je jedan francuski zastupnik. Inače, projekt uključuje i razvoj borbenog zrakoplova šeste generacije, a na njemu rade Francuska, Njemačka i Španjolska. Kako stoji na stranicama Airbusa, FCAS označava veliki skok u europskoj obrani. "Kako se budu uvodile nove sposobnosti, europske zračne snage i mornarice će se operativno prilagođavati, dok će industrija pokretati tehnološki napredak. Ovaj koordinirani napor osigurat će da Europa može odgovoriti na rastuće prijetnje i održati visoko tehnološko vodstvo u obrani", ističe se.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pokrenuo je projekt zajedno s tadašnjom njemačkom kancelarkom Angelom Merkel 2017. godine, ali je on već gotovo godinu dana paraliziran zbog industrijskih sukoba. Prema izjavama francuskih dužnosnika, oni i dalje ustraju na tome da projekt uspije. "Činimo sve što možemo kako bismo pokušali spasiti ovaj program“, rekao je proteklog tjedna Patrick Pailloux, novi šef francuske agencije za nabavu naoružanja.

Problemi oko FCAS-a ističu i izazove europske obrambene industrijske suradnje, dok se kontinent žuri ponovno naoružati. Ključni dio spora oko borbenog zrakoplova s posadom svodi se na industrijske sukobe između Dassaulta i Airbusa oko vodstva, tehnologije i raspodjele poslova. Naime, Dassault traži veću kontrolu nad razvojem borbenog zrakoplova sljedeće generacije, ključne komponente FCAS-a.

Mjesecima su Francuska i Njemačka pokušavale riješiti svoje razlike te su postavile rok do 17. prosinca prošle godine za postizanje dogovora. Taj je rok propušten bez pronalaska rješenja, a Berlin sada navodno u tajnosti razmatra dramatičan zaokret. Prema njemačkim vladinim i industrijskim dužnosnicima, kancelar Friedrich Merz razmišlja o nizu opcija. Među njima je, između ostaloga, i potpuni prekid njemačkog sudjelovanja u projektu. Dva europska obrambena dužnosnika kazala su kako Berlin razmatra kako bi izgledalo sudjelovanje u rivalskom programu borbenih zrakoplova. Naime, riječ je o Globalnom borbenom zračnom programu (GCAP) koji vode Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Japan. Prema talijanskim novinama Corriere della Sera, talijanska premijerka Giorgia Meloni otvorena je prema ulasku Njemačke u taj program.