'Aktualna politika odriče se najboljeg iz Tuđmanova nasljeđa, a to je antifašizam'

Iza bivše premijerke Jadranke Kosor impresivne su karijere. Pišem to u množini, jer nakon novinarskog i političkog, već jedno je vrijeme uspješno uronjena u treći, spisateljski identitet.



Pisanju je, priznaje mi dok sjedimo u baru njezina omiljenog zagrebačkog hotela, bila naklonjena još kao gimnazijalka. Prisjeća se kako je imala samo 15 godina kada je na Večernjakovu natječaju za najbolju kratku priču objavljen njezin prvi rad.