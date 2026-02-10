VIDEO Spremao se za rat? Automatske puške, pištolji, streljivo... Pogledajte što su sve našli muškarcu (43)

Policijski službenici pronašli su i oduzeli veliku količinu ilegalnog oružja u Makarskoj. Kako je istaknula Policijska uprava splitsko-dalmatinska, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 43-godišnji muškarac počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Policijski službenici su, navodi PU splitsko-dalmatinska, tijekom pretraga stana i drugih prostorija koje 43-godišnjak koristi na području Makarske pronašli i oduzeli ilegalno oružje koje je muškarac posjedovao. Riječ je o oružju kategorije A koje građani ne smiju posjedovati i oružju kategorije B za koje nije imao dozvolu.

Pronađene su dvije automatske puške s pripadajućim spremnicima, poluautomatska puška s pripadajućim spremnikom, 431 komad puščanog streljiva, dva pištolja s pripadajućim spremnikom, 255 komada pištoljskog streljiva, 25 komada malokalibarskog streljiva te plinski pištolj (oružje C kategorije koje nije prijavio). Muškarac će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.