Stiže pomrčina Sunca: Ova 4 znaka postaju magneti za novac i moć
Veljača na nebu donosi rijetku prstenastu pomrčinu Sunca koja će se dogoditi 17. veljače. Tog dana, blistavi "vatreni prsten" na nebu neće biti samo vizualni spektakl, već i astrološki okidač za radikalan preokret. Ne radi se o tihim promjenama, već o snažnom pomaku koji će redefinirati pravila igre u području financija, moći i osobnih vrijednosti. Ova pomrčina u inovativnom Vodenjaku, pojačana napetim aspektom s Uranom u Biku (planetom iznenadnih promjena u znaku novca) i rijetkom konjunkcijom Saturna i Neptuna, otvara takozvani "portal pomrčine" koji će najaviti kraj jedne ere i rađanje novog poretka. Iako će svi osjetiti ove vibracije, četiri znaka naći će se u samom epicentru financijskog vrtloga, postajući doslovni magneti za novac.
Jarac: Za uporne Jarčeve, ova pomrčina predstavlja svojevrsni kvantni reset financija. Događa se u njihovoj drugoj kući prihoda i osobnih resursa, što donosi potpunu transformaciju načina na koji zarađuju i vrednuju sebe. Očekujte iznenadne nove izvore prihoda, neočekivanu promaknuće ili duboku spoznaju o vlastitoj tržišnoj vrijednosti koja će vam omogućiti da zahtijevate znatno višu plaću. Vrijeme strpljenja i tihe gradnje je završeno, sada stiže nagrada za svu vašu disciplinu.
Vodenjak: Vodenjaci postaju zaštitno lice ove nove ere. S pomrčinom u njihovoj prvoj kući identiteta, njihova originalnost, genijalne ideje i osobni brend postaju iznimno unosni. Ovo je trenutak za lansiranje projekata o kojima se drugi ne usuđuju ni sanjati. Kako ističu astrolozi, uz Mars i Veneru u njihovu znaku, njihova privlačnost i magnetska energija bit će na vrhuncu, čineći ih neodoljivima za investitore i suradnike.
Bik: Praktični Bikovi mogli bi se osjećati pomalo uzdrmano, jer pomrčina pogađa njihovu desetu kuću karijere i javnog imidža. Stižu iznenadne, gotovo šokantne profesionalne ponude koje bi mogle djelovati kaotično, no upravo su te promjene osmišljene kako bi vas katapultirale na poziciju veće moći i znatno viših primanja. Zaboravite na dugoročne planove i sigurnost, jer svemir od vas traži da kažete "da" neočekivanom, čak i ako to znači potpuno skretanje s predviđenog puta. Vaša sposobnost da ostanete stabilni usred kaosa bit će vaša najveća prednost.
Ovan: Za vatrene Ovnove, ključ uspjeha leži u ljudima. Pomrčina aktivira njihovu jedanaestu kuću umrežavanja, prijatelja i dugoročnih dobitaka, što znači da bogatstvo dolazi kroz poznanstva. Veza unutar društvenog kruga, suradnja na grupnom projektu ili slučajan susret mogli bi dovesti do velikog financijskog dobitka ili unosnog ugovora. Vaša društvena scena se mijenja, a vi pronalazite hrabre i autentične saveznike koji cijene vašu direktnost i pomažu vam ostvariti financijsku neovisnost za kojom dugo čeznete.
Na kraju, važno je napomenuti da Merkur kreće retrogradno 26. veljače, stoga se savjetuje da sve ključne financijske ugovore ili investicije potaknute pomrčinom finalizirate prije tog datuma kako biste izbjegli nesporazume i zastoje. Ova pomrčina donosi bogatstvo koje nije ograničeno samo na brojke na računu; ono se očituje u osjećaju sigurnosti, svijesti o vlastitoj vrijednosti i sposobnosti donošenja ispravnih odluka bez straha. Svemir je u pokretu, a veljača 2026. označava početak ciklusa u kojem se hrabrost i vizija pretvaraju u konkretne, opipljive rezultate.