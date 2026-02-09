Islandskom vozaču stigao račun od 138.000 eura prema kojem je navodno prešao milijun kilometara u mjesec dana i vozio brže od zvuka

Početkom 2026. Island je uveo novi model naplate cestarine koji vrijedi za sva vozila i temelji se na prijeđenoj kilometraži. Iznos koji vozači plaćaju računa se po kilometru, a osobni automobili plaćaju tek nekoliko centi, dok je cijena viša za teža vozila. Naplata se obračunava jednom mjesečno, prema očitanju brojila ili procjeni temeljenoj na tim podacima. No već u prvim tjednima primjene pokazalo se da sustav ima ozbiljnih problema. Na to je upozorio i vozač autobusa Hlynur Bragason iz grada Egilsstaðir, koji je ostao zatečen kada mu je stigao prvi račun, prenosi javna televizija RÚV. Prema obračunu, Bragason je tijekom siječnja jednim autobusom navodno prešao čak 999.691 kilometar, zbog čega mu je zaračunato 20 milijuna islandskih kruna, odnosno oko 138 tisuća eura.

Samozaposleni prijevoznik ispričao je kako je u početku mislio da se radi o pogrešci u čitanju, no nakon što je bolje pogledao, shvatio je da je iznos zaista tako naveden. "Prvo sam mislio da je to devetnaest tisuća, nisam nosio naočale ispred računala dok sam ovo gledao. Ali onda sam shvatio da je to devetnaest milijuna i 683 tisuće s datumom dospijeća 16. veljače. Onda sam počeo pažljivije gledati i vidio da ta brojka dolazi od automobila koji je navodno prešao milijun kilometara u jednom mjesecu", rekao je.

Iako priznaje da je u siječnju imao puno posla, kaže da se ne sjeća da je autobusom obišao svijet čak 25 puta. Kada bi navedeni podaci bili točni, Bragason bi u 31 dan morao voziti prosječnom brzinom od oko 1340 kilometara na sat, bez ikakvih pauza, što je brže i od brzine zvuka. Slučaj je dodatno potaknuo sumnje u pouzdanost novog sustava naplate cestarina, a neobična priča ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije diljem Islanda.