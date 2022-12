Na kraju su Brazilci tužni! Brazilci u New Yorku su bili uvjereni kako će izbaciti Hrvatsku sa svjetskog nogometnog prvenstva! Uglavnom su im prognoze bile 2:0.

Međutim, Hrvati su pokazali hrabrost i upornost! Na kraju, urodilo je plodom! Korektno su navijači Brazila u New Yorku Hrvatima čestitali pobjedu, piše Večernji.ba, U Centru sv. Nikole Tavelića u New Yorku hrvatski navijači su strepili do zadnje minute! Na kraju suze, ali radosnice!