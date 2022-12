VIDEO Pogledajte reakciju sina Ivana Perišića kada se Neymar rasplakao nakon ispadanja sa SP-a

Hrvatska je još jednom izvela čudo i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva u Kataru svladavši Brazil nakon lutrije jedanaesteraca. Teško je bilo protiv peterostrukih osvajača SP-a i glavnih favorita za osvajanje Mundijala u Kataru tako da se sve do 105 minute čekalo na pogodak.

Na isteku prvog produžetka zabio je Neymar i kao da je dao dodatnu snagu i energiju Hrvatskoj koja je prvo preokrenula preko Petkovića zatim slavila u penalima zahvaljujući jednoj obrani Livakovića i jednom promašaju Brazila.

Strijelac Neymar kao i 40 tisuća brazilskih igrača i navijača na stadionu briznuli su u plač, a ono što se nakon toga dogodilo rastopilo je srca svih nogometnih fanova.

Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Brazil's Neymar looks dejected after the penalty shootout as Brazil are eliminated from the World Cup REUTERS/Fabrizio Bensch Photo: Fabrizio Bensch/REUTERS

Sin Ivana Perišića Leonardo potrčao je prema brazilskoj zvijezdi koja je bila na centru. Leo je došao do Neymara i kratko ga zagrlio te sretan potrčao natrag prema sestri Manueli koja je strpljivo čekala u tatinom dresu baš kao i Leo.

A child from the Croatia camp ran over to console Neymar 🥹#FIFAWorldCup | #CROBRA pic.twitter.com/cv0uEhn5qd — 101 Great Goals (@101greatgoals) December 9, 2022

Dodajmo, Ivan Perišić i supruga Josipa ovog travnja postali dobili su i treće dijete, sina Luku. Podsjetimo, ljubav se između para rodila još u srednjoj školi kada su, navodno, sjedili i u istoj klupi.

