VIDEO Englezi Kovačiću dali prestižnu nagradu: Tijekom cijele karijere to mi je slaba točka

Mateo Kovačić zabio je prekrasan pogodak za Chelsea u remiju s Liverpoolom (2:2) 2. siječnja i to se potvrdilo nagradom za najljepši gol mjeseca!

Još je ta njegova majstorija bila vrednija jer Chelsea je gubio 0:2 i zbog Kovačića je uslijedio povratak i osvajanje vrijednog boda.

- Iznenađen sam jer nisam mislio da će moje ime biti tu, ali srećom sam zabio stvarno lijep gol protiv Liverpoola i jako sam sretan što sam dobio tako sjajnu nagradu. Samo sam mislio kako spriječiti protunapad Liverpoola i kako pogoditi loptu, što je bilo jako teško jer je bila visoko u zraku, a na kraju sam jako dobro pogodio i srećom je ušlo - izjavio je Kovačić pa nastavio:

Foto: Peter Cziborra/REUTERS Soccer Football - Premier League - Chelsea v Liverpool - Stamford Bridge, London, Britain - January 2, 2022 Chelsea's Mateo Kovacic scores their first goal Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Peter Cziborra/REUTERS

- Mislim da je to moj najbolji gol jer je bio dosta težak, jer kao što sam rekao lopta je bila visoko u zraku i bio je težak udarac. Također zato što je to bila vrlo važna utakmica protiv Liverpoola u Premier ligi, jer smo gubili 2:0 i ovaj gol nam je dao poticaj da se vratimo. Tako da bih to stavio kao najbolji gol u karijeri.

Golovi nisu česti u njegovom slučaju, ali želi to ispraviti.

- Tijekom cijele moje karijere ovo mi je bila slaba točka, zabijao sam golove i bio opasan u protivničkom polju, ali to je nešto na čemu radim svaki dan i nadam se da ću postići još više golova - zaključio je Mateo.

>>> Fantastičan pogodak Matea Kovačića Liverpoolu pogledajte OVDJE