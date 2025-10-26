VIDEO Drama iza Kovačevih leđa, igrač mu u naletu bijesa napravio dar-mar na klupi

Pobjeda u posljednjim sekundama uvijek donosi posebnu euforiju, a upravo se to dogodilo dortmundskoj Borussiji u subotnjoj utakmici 8. kola Bundeslige. Momčad Nike Kovača slavila je protiv Kölna s minimalnih 1:0, a pobjedonosni pogodak pao je duboko u sudačkoj nadoknadi, u 96. minuti, kada je mrežu zatresao Maximilian Beier. Iako je stadion eksplodirao od sreće, slavlje je imalo i gorku notu zbog drame koja se odvijala ranije na klupi, a čiji su glavni akteri bili trener Kovač i jedna od najvećih zvijezda kluba, Karim Adeyemi.

Igrala se 79. minuta susreta kada je Niko Kovač odlučio napraviti jednu od svojih pet izmjena. S terena je povukao 23-godišnjeg njemačkog napadača Karima Adeyemija, a umjesto njega u igru je poslao Fabija Silvu. Adeyemi, jedan od ključnih igrača Borussije, tu odluku nije primio nimalo dobro. Njegova frustracija bila je očita dok je koračao prema klupi. Kada je stigao do svog mjesta, u naletu bijesa zgrabio je bočicu s vodom i svom snagom je tresnuo o tlo, što nije promaklo budnom oku televizijskih kamera. Njegova reakcija brzo je postala glavna tema na društvenim mrežama, čak i prije nego što je Beier osigurao pobjedu svom timu. Snimku incidenta pogledajte OVDJE.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok su igrači slavili važna tri boda, novinare je, očekivano, zanimao Kovačev komentar na ispad svoje zvijezde. Hrvatski stručnjak nije izbjegavao odgovor, već je jasno i glasno osudio takvo ponašanje. "Nepotrebno ponašanje", započeo je Kovač, a zatim detaljnije objasnio svoj stav. "Igračima uvijek kažem, i to je prilično jednostavno: Ako ne želiš izaći, onda tvoj prijatelj Maxi Beier ili tko god da je neće ući. Ako si u stanju dozvoliti si da ne izađeš – u redu, ostaješ 90 minuta. Ali molim te, riješi to sa svojim kolegom", poručio je Kovač, stavljajući do znanja da nitko nije iznad momčadi.

Bivši hrvatski izbornik iskoristio je priliku da još jednom naglasi kako u njegovoj svlačionici nema mjesta za ego pojedinca. "Mi smo momčad, nogomet je momčadski sport i samo tako možemo biti uspješni. Imamo sjajnu momčad, sjajnu klupu. Svaki pojedinac igra za reprezentaciju i imamo sreću da skoro nemamo ozlijeđenih", nastavio je Kovač, najavivši i povratak Emrea Cana, zbog čega će konkurencija biti još jača. "Tad ću neke opet morati poslati na tribinu", dodao je, svjestan teških odluka koje su pred njim. Na kraju se još jednom osvrnuo na incident i zaključio oštrom porukom: "Ali ono s bocom je jednostavno nepotrebno... on je odrasla osoba."