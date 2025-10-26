Trebao je postati izbornik prije Dalića. Tražio je nekoliko minuta za razmišljanje...

​Uz Dinamovu legendu Dragu Vabeca izbornika Zlatka Dalića, danas rođendan slavi i legendarni vatreni, jedan od najvećih hrvatskih nogometaša, Robert Jarni, rođen 26. listopada 1968. u Čakovcu. Zanimljivo, hrvatska reprezentacija mogla je 2017. godine umjesto Dalića dobiti drugog izbornika rođenog 26. listopada, budući da je danas 57-godišnji Jarni bio ozbiljan kandidat za tu funkciju prije Livnjaka. Često se spominjalo kako ste u noći kada je Zlatko Dalić izabran za izbornika bili prvi kandidat za tu funkciju. Predsjednik HNS-a Davor Šuker nazvao vas je usred noći i ponudio izborničku fotelju?, pitali smo jednom Jarnija.

- Da, Davor me nazvao i imao sam nekoliko minuta za odlučiti, jer je Izvršni odbor bio pod pritiskom i tražilo se brzo rješenje. Ja sam tada uzeo nekoliko minuta za razmišljanje, odnosno za konzultacije s obitelji. I zajedno smo zaključili da nije dobar trenutak za prihvatiti tu ponudu. I da sam imao više vremena za razmišljanje, opet ne bih prihvatio tu ponudu. I nije mi danas žao zbog toga – kazao nam je tada Jarni.

Slavni je branič Hajduka, Barija, Torina, Juventusa, Betisa, Real Madrida... ipak imao izborničku funkciju u HNS-u, od 2017. do 2019. godine vodio je reprezentaciju do 19 godina, a od 2022. do 2024. vodio je selekciju do 17 godina.

Dragutin Katalenić jedan je od najznačajnijih međimurskih nogometnih dužnosnika, nekada i visokopozicioniran u Hrvatskom nogometnom savezu. Katalenić je vrlo dobro upućen u događaje koji su prethodili Jarnijevom odlasku iz Čakovca u Hajduk, jer je i sam bio njihov akter, kao tadašnji tajnik Nogometnog kluba MTČ i predsjednik Međimurskog nogometnog saveza.

- Naš čakovečki klub, MTČ, igrao je tada u zagrebačkoj zoni. Mi smo imali jako dobre odnose s Hajdukom i Dinamo, i Hajduk je dolazio kod nas na turnire. Čovjek koji je vodio djecu u Hajduku zvao se Šegvić, zvali su ga Pukovnik Šegvić, i on je prvi zapazio Jarnija, kad je dječak imao 14-15 godina. Šegvić je nama bio najavio kako bi oni uzeli Jarnija u Hajduk, i čim smo to čuli, mi smo bili alarmirali Dinamo. Zbog zanimanja Hajduka, mi smo tri mjeseca zadržavali Jarnija ne želeći mu dati ispisnicu, i onda je u Čakovec došla delegacija Dinama, u kojoj su bili Ante Pavlović i Rudi Belin – priča Katalenić i nastavlja:

- Bila je zimska večer, potkraj siječnja ili početkom veljače, sjedili smo u kuhinji, bio je tu Robertov otac Stjepan, zatim Robert, te Belin, Pavlović i mislim da smo mi iz kluba bili poveli i i Dragu Vabeca sa sobom. Mi smo Jarnijevima rekli da Roberta želi Hajduk, ali kako smo mi dinamovci, želimo da on ide u Dinamo. Mali (Robert) je rekao: 'Pa ja bih išao u Dinamo', a Pavlović – koji je uvijek bio nekako neodlučan – na to je kazao: 'Mi bismo ga uzeli, ali na ljeto'. Onda je Stjepan rekao da ga Hajduk želi odmah, kako bi se Robert u Splitu upisao u školu i da bi mu plaćali 500 dinara mjesečno. Tada je pitao ljude iz Dinama: 'A što mu vi dajete?'. Na što su oni opet rekli – mi ćemo tek na ljeto vidjeti što će biti. Ja sam se na to razljutio: 'Ako ga nećete vi, hoće ga Hajduk!'. Čujte, za nas u MTČ-u to je bila čast, ga ga traži tako veliki klub, i ja sam rekao Stjepanu: 'Mi ćemo ga sada pustiti u Hajduk'. I ja sam mu napisao ispisnicu. Znate, Jarnijevi su bili dinamovci, ali kada je u pitanju djetetova sudbina, onda se ne bira boja.

Tako je - spletom okolnosti - početkom osamdesetih u Splitu počela rasti karijera jednoga od najznačajnijih hrvatskih nogometaša u povijesti, u svakom slučaju najboljega lijevoga braniča kojega je on iznjedrio. Robert Jarni za prvu momčad Hajduka debitirao je 13. kolovoza 1986. godine, u Bijelom Polju, crnogorskom gradu u dolini rijeke Lim, gdje su bijeli gostovali u šesnaestini finala Jugoslavenskoga kupa. Slavili su sa 7:0 pogocima Deverića (2), Webera (2), Gudelja (2) i Ćelića, a golobradi 17-godišnji plavokosi Jarni ušao je u igru u drugom poluvremenu umjesto Aljoše Asanovića. Ukupno je Jarni do 1991. godine za Hajduk skupio 232 nastupa (službene i prijateljske), postigao 75 pogodaka, te sudjelovao u osvajanju Kupa 1987. i 1991. godine.

Jarnijev prvi igrački zvjezdani domet bio je naslov svjetskog prvaka s reprezentacijom Jugoslavije U-20 u Čileu 1987. godine. Na tom prvenstvu Jarni je nastupio u svih šest utakmica, uključujući i finale u kojemu je Jugoslavija u Santiago de Chileu pred 65 tisuća gledatelja svladala SR Njemačku na 11-erce.

Robert Jarni, uz Prosinečkog, Bokšića i Šukera, nastupao je na svjetskim prvenstvima za Jugoslaviju (1990.) i Hrvatsku (1998., 2002.), a jedini je hrvatski nogometaš koji je igrao za A reprezentaciju u nogometu (81 nastup) i u futsalu (2 nastupa). Za A selekciju Jugoslavije ima sedam nastupa 1990. i 1991. godine, čak je postigao i jedan pogodak, protiv Danske u Kopenhagenu (2:0), 14. studenoga 1990. godine. Od jugoslavenskoga dresa oprostio se 16. svibnja 1991. godine, u utakmici s Farskim Otocima u Beogradu (7:0), kada je selekciju države u raspadanju na Marakani gledalo samo 6745 gledatelja. Ta se utakmica zbila samo osam dana nakon što je Hajduk, u čijemu je sastavu igrao i Jarni, nokautirao moćnu Crvenu zvezdu u finalu Kupa.

Robert Jarni danas je stručni komentator na Novoj TV.