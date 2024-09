VIDEO 'Dinamo ne smije pogriješiti! Spremni su platiti novog trenera i on mora biti pravi'

Hrvatski prvak Dinamo zapao je u tešku rezultatsku krizu. Nakon sjajnog početka nove sezone i mjeseci bez poraza, plavi su doživjeli šok izgubivši na Maksimiru protiv Hajduka (0:1). Ono što je još više zabrinjavalo je bila vrlo loša igra koju su pokazali uoči početka natjecanja u Ligi prvaka. Strah se obistinio protiv Bayerna kada je plave bavarski div porazio s 9:2! Trener Sergej Jakirović usprkos svim postignućima u teškoj prošloj sezoni ovaj povijesni poraz nije uspio preživjeti. Nakon što je otpušten uslijedila je utakmica sedmoga kola protiv Slaven Belupa, a koprivnička momčad je upisala svoju prvu pobjedu sezone svladavši prvake sa šokantnih 4:1. Dinamo žurno traži trenera koji će spriječiti nastavak crnoga niza, a o svim zbivanjima u studiju Večernjeg lista razgovaraju Željko Janković i Robert Junaci.

"Dinamo još nema trenera. Prema mojim informacijama, danas ga neće niti imati. Dakle, Sandro Perković je i dalje vršitelj dužnosti, odnosno privremeni trener koji će voditi Dinamo u Kupu s Banjolama", rekao je uvodno Robert Junaci pa se osvrnuo na Dinamovu potragu za stranim trenerom koji bi zamijenio nedavno otpuštenog Sergeja Jakirovića: "Takav zaključak je poprilično logičan. Svi koji pratimo Dinamo na dnevnoj bazi kontaktirali smo većinu trenera koji su se spominjali kao mogući nasljednici Sergeja Jakirovića. Niti jedan nam nije rekao da ga je bilo tko iz Dinama zvao. Što ne znači da ne skrivaju, ali po tome gledajući vjerojatno ciljaju stranca. Neki su se već i spominjali."

"Dinamo je, prema riječima sportskog direktora Marka Marića, spreman rastegnuti se i više no što je to činio do sada kada je dovodio trenere. Prije svega zato što ne žele pogriješiti. Žele dovesti pravog trenera. Hoće li neko zvučno ime pristati na iznos od 2 milijuna, jako je upitno. Ne smiju pogriješiti jer je Dinamo zapao u potpuno neočekivanu i veliku krizu", objasnio je Junaci planove Dinama.

"Prije deset dana sve je izgledalo idilično. Sergej Jakirović vjerojatno je bio najsigurniji trener na svijetu, ali dvije-tri utakmice sve promijene. Prvo poraz od Hajduka uz jako lošu igru. Potom katastrofa protiv Bayerna i poraz 9:2. To dosadašnji trener nije uspio preživjeti. Možda ga je trebalo ostaviti ako nije bilo drugih rješenja. Opet ne treba brzati i tražiti nekoga ishitreno ako niste sigurni u odabir pravoga trenera", kazao je Junaci pa usporedio sadašnju i prošlogodišnju krizu koja je potresla klub:

"Dinamo je sada u puno boljoj situaciji, nego što je bio prije sedam ili osam mjeseci. Kada se gubilo od Ballkanija i kada su se vodile klupske borbe, Dinamo je zaostajao u prvenstvu. Sada zaostaje četiri boda... Prvenstvo je dugo, ima još sedam utakmica Lige prvaka gdje može ostvariti neki rezultat i zaraditi novac. Mislim da danas ima bolju svlačionicu, nego što ju je imao Jakirović kada je došao. Kvalitetniju i s većim kadrom igrača. Ima iz čega birati. Možda treba dodati da je Jakirović smijenjen, traži se novi trener, ali problem su i igrači. Ako je Jakirović kriv za debakl u Münchenu, tko je kriv za debakl u Koprivnici? Sigurno ne Perković koji je imao dva treninga s momčadi. Ti igrači su bez trenera morali odigrati bolju utakmicu, a ne se raspasti protiv momčadi koja je do sada osvojila jedan bod. Ide se često na šok terapiju da se dovede novi trener koji će probuditi momčad, ako se procijenilo da je momčad u takvome padu."

"Sva tri domaća trenera, Bjelica, Sopić i Krznar, imaju izuzetne trenerske kvalitete. Svaki je drugačiji i drugačije radi. Dinamo treba procijeniti što od njih može dobiti. Svi koji su se spominjali nisu imali kontakte s Dinamom, što znači da ih nisu kontaktirali tijekom današnjeg dana", rekao je o domaćim opcijama pa dodao: "Možete dovesti i Mourinha. To ne znači da će on sutra dignuti momčad i da će ona super igrati. Moguće je da se to dogodi, a isto je tako moguće da kriza potraje malo duže dok se sve ne stabilizira. Sreća je za Dinamo što je početak sezone pa ima vremena da se vrati u utrku za naslov prvaka i pokuša nešto napraviti u Europi."

Složio se kako je jak Dinamo, zajedno s jakim Hajdukom, interes čitavog hrvatskog nogometa. "Jedino je Dinamo ostao koji igra u Europi, iako je doživio katastrofu. Postoji nada da se može više i nešto napraviti u novome formatu Lige prvaka. Važno je da Dinamo što prije pronađe novog trenera", zaključio je Robert Junaci.

