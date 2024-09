Večernji doznaje! Legendarni trener odbio Dinamo i 2 milijuna eura

Prema zadnjim informacijama, Dinamo je kontaktirao Sergija Conceicaa. Portugalski stručnjak zadnji je posao imao na klupi Porta gdje mu je pomoćnik bio Vedran Runje, bivši hrvatski reprezentativni vratar. Portugalcu su navodno ponuđena dva milijuna eura, sto je on glatko odbio i zahvalio se. Zadnje aktivnosti Dinamove uprave jasno sugeriraju da je njihov cilj dovesti stranog trenera. Očito u takvoj opciji vide neku višu logiku, no jasno je da nikakvo jamstvo ne postoji. Nekolicina je domaćih trenera koji bi taj posao sigurno mogla dobro obaviti.

Puno se pisalo o Nenadu Bjelici koji je trenutačno bez angažmana. Već je bio u Dinamu i zna svoj posao, no njegova je situacija nešto kompliciranija zbog postojećeg ugovora s Union Berlinom. No, kako vrijeme odmiče, zaista bi šanse mogle rasti jednom drugom našem treneru. I ta priča zaista ima smisla. Naravno, riječ je o Željku Sopiću, dečku s Rudeša i dokazanom dinamovcu za čiju emocija prema maksimirskom klubu dobro znaju Bad Blue Boysi. Sigurno je da bi u taj posao Sopić ušao s puno više entuzijazma nego netko sa strane.

Klupska vrhuška navodno mu nije sklona samo iz jednog razloga, neiskustvu vođenja utakmica u Ligi prvaka. No, i to je zapravo relativna kategorija. Možda nema pretjerano iskustvo, no već je ranije pokazao da ima refleks u ozbiljnim europskim utakmicama. Možda čelnici Dinama zaboravljaju da je baš Sopić režirao trijumf u jednoj ključnoj Dinamovoj utakmici u kojoj je izboren plasman u Ligu prvaka. Bilo je to 2016. Godine kada su plavi, nakon produžetaka , slavili u Salzburgu 2:1 i izborili plasman u skupine elitnog europskog klupskog nogometnog natjecanja.

Naime, baš je Sopićeva ideja bila da se protiv Salzburga, kod rezultatskog zaostatka, u igru ubaci Schildenfeld i da ga se pošalje u špicu. Mamić je u tom trenutku mislio da je to potez potpunog luđaka i svima prijetio otkazom. "Ovo je izmislio onaj luđak s Rudeša, sve ću vas potjerati" urlao je Mamić tada.

A onda je Schildenfeld prenio loptu za Fernandesa koji je zabio pogodak za 1:1 protiv Salzburga. Bila je to prekretnica jer plavi do tada nisu briljirali. Dinamo je u produžecima, pogotkom Soudanija, izborio 2:1 pobjedu i 20 milijuna eura od plasmana u LP. Prva utakmica završila je remijem u Zagrebu (1:1). Sve to zna i Marko Marić koji je u Salzburgu sjedio na klupi pored Sopića.

Stav je Sopić pokazao i kada je, unatoč Mamićevim pritiscima, na tribine poslao Antu Ćorića, koji je tada vrijedio petnaestak milijuna eura i bio projekt kluba... Ćorić je snosio sankcije jer ga je Sopić kaznio zbog nesportskog ponašanja na treningu...

"Nitko nije iznad ovog kluba, pa ni ti...", kazao mu je Sopić tada pred svim igračima. Europsko iskustvo ima i u utakmicama s rijekom. Pet dana nakon što je preuzeo Rijeku, ispao je od Lillea, ali tek nakon što je njegova momčad primila pogodak u 115. minuti.

Sopić, dakle, posjeduje ozbiljan refleks, a čvrst stav kojim će se uvesti red u svlačionicu i podići momčad na optimalnu mentalnu razinu, ključan je sastojak koji u ovom trenutku nedostaje Dinamu. Možemo pričati o njegovim nekonvencionalnim metodama komunikacije i osobnosti, no istina je zapravo da je jedan od rijetkih koji imaju stav... samo to može Dinamo spasiti eskalacije krize čije dimenzije još mnogi nisu ni svjesni.

