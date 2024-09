Dinamo gomila poraze, a novog trenera još nema! Nakon debakla, krivnju su prihvatili i igrači

Nagađanjima tko će biti novi trener Dinama nema kraja, nije ta neizvjesnost nestala ni jučer, a kad će, ne zna se. Zbog svih tih nagađanja dobili smo informaciju iz kluba da tijekom jučerašnjeg dana Dinamo neće imenovati novog trenera.

Igrači dobili upozorenje

Predsjednik Velimir Zajec i sportski direktor Marko Marić obavljaju posljednje razgovore s potencijalnim kandidatima s kojima su od kraja tjedna u kontaktu. U Maksimiru ne žele na brzinu donositi odluku jer svjesni su složenosti situacije nakon uzastopnih poraza i smjene Sergeja Jakirovića, cilj im je pronaći najbolje rješenje koje je na tržištu. Ne žele donijeti ishitrenu odluku jer se zna da treneri u Dinamu ne traju dugo, a sad se to želi izbjeći. Vrijeme trajanja trenera Dinama u prosjeku je osam mjeseci, a plavi sad žele kvalitetno dugoročnije rješenje da ne bi za tih osam mjeseci morali ponovno tražiti novog šefa svlačionice.

U klubu nisu željeli podleži pritiscima određenih struja, niti su htjeli donijeti brzu odluku bez dubljeg promišljanja.

Čelnici Dinama jučer su prije treninga obavili razgovor s igračima, jer i oni moraju biti svjesni svoje odgovornosti kako se proteklih desetak dana ne bi ponavljalo. Posebno su igrači odgovorni za debakl (1:4) u Koprivnici, najmanje je kriv privremeni trener Sandro Perković koji u dva dana nije mogao napraviti ništa, tek je ustvrdio da su obavili dva odlična treninga pred Slaven Belupom, a onda su igrači izgledali kao razbijena vojska i po prvi put nakon dugo vremena naljutili svoje navijače.

Perković će tako u srijedu voditi plave, od 16 sati u Banjolama igraju kup susret i ponovno je sve na igračima koji su valjda shvatili da samo maksimalnim pristupom mogu nekoga pobijediti, pa makar to bio i današnji niželigaš.

Stranac sve bliže

A Zajec i Marić valjda će uskoro imati ime novog trenera i privesti te razgovore kraju jer nakon Banjola dolazi im Lokomotiva, koja se mora 'vaditi' nakon lošeg starta, baš kao što se 'vadio' i Slaven Belupo i dobio s 4:1, a 2. listopada dolazi Monaco.

Teško je procijeniti tko su kandidati s kojima plavi razgovaraju, no sve je više smjernica koje upućuju na to da će biti riječ o strancu. U kontaktima s većinom ili gotovo svim trenerima s domaćeg područja rečeno nam je da njih nitko iz Dinama nije kontaktirao (što ne znači da to ne skrivaju), pa je logično zaključiti da će plavi pokušati dovesti stranca.

Kako je rekao direktor Marić, plavi imaju ograničeni proračun, ali nađu li tako kvalitetnog trenera za Dinamo, spremni su se i financijski malo više 'rastegnuti' ne bi li dobrim ugovorom te zovom Lige prvaka privukli stručnjaka koji će ostvariti željeno, iako ni neko veliko ime, ni veliki novac, ni stranac nisu jamac uspjeha. Dinamo je specifičan, a tko god dođe kao trener morat će se jako brzo prilagoditi zahtjevima maksimirskog kluba.

