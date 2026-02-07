Naši Portali
Hrvatska futsal reprezentacija nakon drame šesteraca došla do prve medalje u povijesti
HAJDUK - SLAVEN BELUPO

UŽIVO Hajduk ima veliku prednost na poluvremenu

Split:Hajduk i Slaven Belupo sastali se 21. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
07.02.2026. u 16:58
Tekstualni prijenos utakmice Hajduka i Slaven belupa možete pratiti na portalu Večernjeg lista.
HAJDUK
7' Pukštas 22' Brajković
2-0
SLAVEN BELUPO
21. kolo HNL-a Hajduk - Slaven Belupoi, 17:15, Poljud, Split
Poluvrijeme
45' (Poluvrijeme)

Kraj je prvog poluvremena

Gol
22' (Gol)

Brajković diže prednost Hajduka na dodavanje Sigura

Gol
7' (Gol)

Pukštas dovodi Hajduk u vodstvo. Brajković je pucao glavom, odbio je to Hadžikić, ali samo do mladog Amerikanca

Žuti karton
5' (Žuti karton )

Jakir oštro starta na Brajkovića, žuti karton u ranoj fazi

Početak
1' (Početak)

Krenula je utakmica na Poljudu

SASTAVI

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Krušelj, Božić, Kovačić, Jakir - Ćubelić - Mažar, Qestaj, Lepinjica, Mitrović - Nestorovski

LJESTVICA

NAJAVA

Nogometaši Hajduka traže prekid lošeg niza u drugom dijelu prvenstva. Bijeli su u prva dva kola poraženi od Gorice i Istre te sada za vodećim Dinamom zaostaju sedam bodova. Momčad Gonzala Garcije u te se dvije utakmice mučila se realizacijom, a vidjet ćemo hoće li im u tome pomoći povratak Marka Livaje u početni sastav.

Slaven je u drugom dijelu uezo samo jedan bod (remi protiv Rijeke 2:2), a u prošlom kolu poražen je od Varaždina na svom terenu. Uoči utakmice, možda i najveći problem za trenera Marija Gregurinu je prodaja najboljeg igrača Adriana Jagušića u grčki Panathinaikos

SV
Svastacuje
17:59 07.02.2026.

Hrrrrrvvvvaaaattttiiii

SV
Svastacuje
17:59 07.02.2026.

Brrrraaaaavoooo dečki!!!!!. Mi Hrrrrcaaatiiii!!!!!

