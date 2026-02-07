UŽIVO Hajduk ima veliku prednost na poluvremenu

Kraj je prvog poluvremena
Brajković diže prednost Hajduka na dodavanje Sigura
Pukštas dovodi Hajduk u vodstvo. Brajković je pucao glavom, odbio je to Hadžikić, ali samo do mladog Amerikanca
Jakir oštro starta na Brajkovića, žuti karton u ranoj fazi
Krenula je utakmica na Poljudu
HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja
SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Krušelj, Božić, Kovačić, Jakir - Ćubelić - Mažar, Qestaj, Lepinjica, Mitrović - Nestorovski
Nogometaši Hajduka traže prekid lošeg niza u drugom dijelu prvenstva. Bijeli su u prva dva kola poraženi od Gorice i Istre te sada za vodećim Dinamom zaostaju sedam bodova. Momčad Gonzala Garcije u te se dvije utakmice mučila se realizacijom, a vidjet ćemo hoće li im u tome pomoći povratak Marka Livaje u početni sastav.
Slaven je u drugom dijelu uezo samo jedan bod (remi protiv Rijeke 2:2), a u prošlom kolu poražen je od Varaždina na svom terenu. Uoči utakmice, možda i najveći problem za trenera Marija Gregurinu je prodaja najboljeg igrača Adriana Jagušića u grčki Panathinaikos
Brrrraaaaavoooo dečki!!!!!. Mi Hrrrrcaaatiiii!!!!!
