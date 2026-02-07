VIDEO Udaranje klupe i bez pozdrava navijačima: Pogledajte Livajinu reakciju na zamjenu

Nogometaši Hajduka pobijedili su Slaven Belupo s 2:0 u 21. kolu HNL-a i približili se vodećem Dinamu na 4:0 boda zaostatka. Pogotke za prvu pobjedu bijelih u 2026. zabili su Rokas Pukštas u sedmoj i Roko Brajković u 22. minuti, a nakon dugo vremena u početnoj postavi našao se i Marko Livaja. Kapetan Hajduka ove je sezone pao u drugi plan dijelom zbog ozljede, a dijelom zbog sjajne forme Michelea Šege.

U ovoj je utakmici krenuo od prve minute ponajviše zbog Šegine ozljede, a na terenu je proveo 77 minuta nakon čega ga je zamijenio Anthony Kalik. Vidjelo se kako mu zamjena nije najbolje sjela te se s trenerom Gonzalom Garcijom tek hladno rukovao, a pri izlasku je i udario u pleksiglas pokraj klupe.

Osim toga, Dalmatinski portal piše i kako nije uopće sjeo na klupu već se s terena uputio direktno prema svlačionici. Ove sezone u 17 utakmica zabio je četiri pogotka i dodao tri asistencije. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.