Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE MU DOBRO SJELO

VIDEO Udaranje klupe i bez pozdrava navijačima: Pogledajte Livajinu reakciju na zamjenu

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
07.02.2026.
u 20:36

Kapetan Hajduka ove je sezone pao u drugi plan dijelom zbog ozljede, a dijelom zbog sjajne forme Michelea Šege

Nogometaši Hajduka pobijedili su Slaven Belupo s 2:0 u 21. kolu HNL-a i približili se vodećem Dinamu na 4:0 boda zaostatka. Pogotke za prvu pobjedu bijelih u 2026. zabili su Rokas Pukštas u sedmoj i Roko Brajković u 22. minuti, a nakon dugo vremena u početnoj postavi našao se i Marko Livaja. Kapetan Hajduka ove je sezone pao u drugi plan dijelom zbog ozljede, a dijelom zbog sjajne forme Michelea Šege.

U ovoj je utakmici krenuo od prve minute ponajviše zbog Šegine ozljede, a na terenu je proveo 77 minuta nakon čega ga je zamijenio Anthony Kalik. Vidjelo se kako mu zamjena nije najbolje sjela te se s trenerom Gonzalom Garcijom tek hladno rukovao, a pri izlasku je i udario u pleksiglas pokraj klupe.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

Osim toga, Dalmatinski portal piše i kako nije uopće sjeo na klupu već se s terena uputio direktno prema svlačionici. Ove sezone u 17 utakmica zabio je četiri pogotka i dodao tri asistencije. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.
Ključne riječi
zamjena HNL Marko Livaja Hajduk

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Burviles
Burviles
20:46 07.02.2026.

za Hajduk bi bilo najbolje da se riješi ovakvog nekulturnog i bez kučnog odgoja manipulatora !!

ZA
zagi101
21:29 07.02.2026.

pa navijači su vikali ubij Srbina a pokojni otac je bil Srbin, možda zato

Avatar Samodesno
Samodesno
21:21 07.02.2026.

Primitivizam je neizlječiva bolest.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!