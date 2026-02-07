Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSTAO SAMO REAL

Barcelona službeno odustala od Super lige, velikan objavio zašto se odlučio na taj potez

UEFA Champions League - Slavia Prague v FC Barcelona
DAVID W CERNY/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.02.2026.
u 16:00

"FC Barcelona ​objavljuje kako je danas i formalno obavijestila 'European Super League Company' kao i klubove koji su bili njezinim dijelom kako se povlači iz projekta Super lige", objavila je Barcelona

Španjolski nogometni velikan u subotu je i službeno objavio kako odustaje od projekta Super lige ostavljajući tako samo još svog najvećeg rivala, madridski Real kao zagovaratelja tog natjecanja.

"FC Barcelona ​objavljuje kako je danas i formalno obavijestila 'European Super League Company' kao i klubove koji su bili njezinim dijelom kako se povlači iz projekta Super lige", objavila je Barcelona.

Ideja o pokretanju Super lige koja je za cilj imala korist za najbogatije i najbolje europske klubove začeta je 2021. godine, ali koncept po kojem ne bi bilo ispadanja i ulaženja u to društvo naišao je na veliki otpor navijača te organizacija koja vode aktualna nogometna natjecanja.

Negativan stav javnosti nagnao je engleske klubove da se odmah distanciraju od projekta, a uz Real i Barcelonu ostao samo Juventus koji je i sam odustao u ljeto 2023.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi
Ključne riječi
nogomet Superliga Barcelona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Šibenik: Konferencija za medije Željka Karajice na kojoj je najavljena utakmica ameri?kog nogometa u Hrvatskoj
4
Uništio je i Šibenik

Austrijanci su Hrvata dočekali kao spasitelja, a sad ih je doveo pred bankrot: 'Uništio nas je!'

Hrvatski sportski biznismen Željko Karajica ovih dana baš i nije popularan u Austriji, a pogotovo među navijačima nogometnog kluba Austrije iz Klagenfurta. Taj je klub, zahvaljujući lošim poslovnim odlukama Karajice, doveden na rub stečaja, a sve to nakon što je prošle godine iz prve ispao u drugu ligu. Podsjetimo, Karajica je neodgovornim poslovanjem uništio i jedan hrvatski klub, HNK Šibenik, koji je zbog dugova izbačen u 4. ligu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!