VIDEO Cijela je momčad stala uz Hrvata. Evo zašto su nosili majice s imenom Ivice Zubca

Los Angeles Clippers Ivice Zubca su sinoć sa 114-98 svladali gostujuće New Orleans Pelicanse Karla Matkovića., a obojica hrvatskih košarkaša su ostvarila solidan učinak Ivica Zubac je u 33 minute na terenu gađao iz igre 6/8 i upisao 17 poena, 10 skokova i šest asistencija za Clipperse koji su ostvarili 12. pobjedu u posljednjih 15 utakmica. Najbolji je strijelac bio Kawhi Leonard koji je ubacio 28 poena, a James Harden dodao je 21 poen, 10 asistencija i tri blokade. Clippersi (44-32) su sada izjednačeni s Minnesota Timberwolvesima i Memphis Grizzliesima u borbi za šestu poziciju u Zapadnoj konferenciji. Petoplasirani Golden State Warriorsi (44-31) samo su pola utakmice ispred ove tri momčadi. Kod Pelicansa (21-55), koji su izgubili 11. put u zadnjih 15 utakmica, najbolji je bio Jose Alvarado sa 17 poena i 10 asistencija, dok je Bruce Brown dodao 16 poena. Matković je odigrao gotovo 18 minuta za Pelicanse i zabio je deset koševa (šut iz igre 5/8) uz pet skokova te po dvije asistencije i ukradene lopte.

Ivica Zubac je u konkurenciji za trofej Hakeema Olajuwona koji se dodjeljuje najboljem obrambenom igraču lige. Njegovi su ga suigrači kao momčad odlučili podržati pa su na utakmicu došli s majcama na kojima stoji "Ivica Zubac", a ispod toga izgovor njegova imena. Na majicama piše i "1. NBA obrambeni igrač". Klub smatra kako bi trebao dobiti nagradu jer je jedini koji je ove sezone upisao 750 skokova, 80 blokada i 50 osvojenih lopti. Clippersi su savršenih 11:0 kad on ima više od jedne osvojene lopte.

San Antonio Spurs su sinoć u gostima sa 113-106 pobijedili Denver Nuggetse u čijem je sastavu nakon dugo vremena bio i hrvatski reprezentativac Dario Šarić. Stephon Castle, jedan od sedmorice igrača Spursa (32-44) koji su postigli dvoznamenkasti učinak, zabio je 15 koševa uz 15 skokova i devet asistencija. Harrison Barnes je s 20 poena bio najbolji strijelac, Sandro Mamukelashvili je dodao 16 poena i 10 skokova, a Chris Paul 17 poena i osam asistencija.

Denver (47-30) je bio bez šest od svojih sedam najboljih igrača noć nakon dvostrukog poraza u produžetku od Minnesota Timberwolvesa. Zbog ozljeda sinoć nisu igrali Nikola Jokić (lijevi gležanj), Jamal Murray (desna tetiva), Aaron Gordon (desna lista), Christian Braun (lijevo stopalo), Peyton Watson (desno koljeno), a Michael Porter Jr. zbog osobnih razloga.

Russell Westbrook je u porazu svoje momčadi sudjelovao s rekordom sezone od 30 poena i 11 skokova. Jalen Pickett dodao je 17 poena, 11 skokova i 10 asistencija za svoj prvi triple-double u karijeri, Hunter Tyson ubacio je 18 poena, a DeAndre Jordan završio je s 10 poena i 17 skokova za Nuggetse. Dario Šarić je odigrao sedam minuta i 27 sekundi i u tom je vremenu ubacio četiri koša (šut iz igre 2/2) uz jedan skok jednu asistenciju.

Oklahoma City Thunder je izjednačio rekord franšize u pobjedama domaćom pobjedom 119-103 nad Detroit Pistonsima. Thunder (64-12) , koji je izjednačio ukupni broj pobjeda franšize iz sezone 1995./96., kada je tim bio smješten u Seattleu, produžio je niz pobjeda na 11 i zadržao na životu svoje šanse da postane treća momčad u povijesti NBA lige koja je u jednoj sezoni dobila 70 utakmica. Oklahoma City je povela u prvoj minuti utakmice i prednost više nije ispuštala, iako je prednost od 16 koševa na ulasku u zadnju četvrtinu pala na samo četiri do sredine tog dijela utakmice. Detroit je još jednom smanjio rezultat na četiri s manje od četiri minute prije nego što je Thunder zabio posljednjih 12 koševa u utakmici i odveo utakmicu. Oklahomu je do ovog uspjeha predvodio Shai Gilgeous-Alexander s 33 koša, Jalen Williams dodao je 23 poena, a Chet Holmgren 22 poena i 11 skokova. Kod Detroita najbolji je bio Tim Hardaway Jr. s 23 poena.

Houston Rockets su stigli do 50. pobjede u sezoni svladavši sinoć kod kuće Utah Jazz s visokih 143-105. Jalen Green predvodio je sedam Rocketsa s dvoznamenkastim učinkom s 22 poena. Alperen Sengun je dodao 15 poena, 14 skokova i devet asistencija, a Rocketsi (50-27) su zahvaljujući ovoj pobjedi zadržali svoju poziciju broj 2 u Zapadnoj konferenciji. Isaiah Collier predvodio je Jazzere (16-61) s 22 poena. Ovo je bio sedmi poraz u nizu za Utah, koji ima najgori skor u NBA ligi s pet utakmica do kraja.

Miami Heat (35-41) su prekinuli niz od devet pobjeda Boston Celticsa (56-20) nadigravši ih na njihovom terenu sa 124-103. Tyler Herro zabio je 25 poena, a Bam Adebayo 21 za Miami Heat koji je produžio svoj pobjednički niz na šest utakmica. Jaylen Brown predvodio je Celticse s 24 poena i devet skokova. Derrick White i Jayson Tatum završili su sa po 16 poena.

Vodeća momčad Istočne konferencije Cleveland Cavaliers su sa 124-105 bili bolji od gostujućih New York Knicksa. Donovan Mitchell postigao je 27 poena za Cleveland, a Jarrett Allen je ubacio 21 koš uz osam skokova. New York (48-28) dobio je double-double učinak od 25 koševa i 13 skokova od Karl-Anthonyja Townsa, koji se vratio nakon što je propustio prvu utakmicu u utorak. OG Anunoby dodao je 23 poena za Knickse. Ovom pobjedom Cavaliersi su izjednačili rekord franšize u broju drugih pobjeda u regularnoj sezoni s momčadi 2009./10. Cleveland, koji je pobijedio pet od zadnjih šest, također je prekinuo niz New Yorka od tri pobjede. Vodstvo Knicksa u odnosu na Indiana Pacerse za treće mjesto na Istoku iznosi tri utakmice, dok Cleveland održava pet utakmica prednosti u odnosu na Boston Celticse za prvo mjesto u konferenciji. Cavaliersi i Knicksi ponovno se sastaju 11. travnja u New Yorku.

Dallas Mavericksi su sa 120-118 pobijedili gostujuće Atlanta Hawkse, a pobjedu im je osigurao Anthony Davis koji je zabio kod 3,4 sekunde prije kraja. Hawksi su gubili 115-110 s nešto više od tri minute prije nego što je Onyeka Okongwu postigao pet poena u seriji 8-0 Atlante. Zahvaljujući njegovom šutu minutu i 46 sekundi prije kraja dao je Hawksima prednost od tri poena.Nakon što je Klay Thompson pogodio tricu za izjednačenje 41,5 sekundi do kraja, Hawksi su izgubili loptu u napadu koji je uslijedio, Davis ju je uhvatio i zabio za pobjedu. Trae Young je pokušao zabiti tricu na zvuk sirene za kraj, ali nije uspio. Davis je utakmicu završio s 34 poena i 15 skokova, Thompson je dodao 17 poena, dok je Spencer Dinwiddie skupio 14 poena i 10 asistencija za Maverickse (38-39), koji su ostvarili svoju treću pobjedu u četiri ogleda. Young je predvodio Atlantu (36-40) s 25 poena i 12 asistencija, dok je Okongwu završio s 20 poena i 14 skokova. Atlanti je ovo .četvrti poraz u zadnjih pet utakmica i sada zaostaje pola utakmice za Orlando Magicom u borbi za sedmo mjesto u Istočnoj konferenciji.

Indiana Pacers (45-31) su sa 119-105 slavili protiv Charlotte Hornetsa i tako učvrstila četvrto mjesto u Istočnoj konferenciji. Tyrese Haliburton ubacio je 22 koša uz 10 asistencija za Indianu, a pratili su ga Aaron Nesmith (16 koševa), Pascal Siakam (15) i Myles Turner (15). Miles Bridges ubacio je 18 poena za Charlotte (19-57). Mark Williams upisao je 16 poena i 12 skokova, a Seth Curry 16 poena.

Washington Wizardsi su kod kuće sa 116-111 pobijedili Sacramento Kingse i tako prekinuli niz od tri poraza. Jordan Poole ubacio je 23 poena, a JT Thor je zabio ključnu tricu krajem zadnje četvrtine za Wizardse (17-59). DeMar DeRozan iz Sacramenta upisao je 29 poena, osam asistencija i sedam skokova, a Domantas Sabonis 18 poena, 16 skokova i sedam asistencija. Zach LaVine i Keegan Murray također su zabili po 18 poena za Kingse (36-40), koji su izgubili tri u nizu i sedam od posljednjih osam utakmica.