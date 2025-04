Teške riječi legende upućene Nikoli Jokiću zgrozile Srbiju: 'Od njega bih napravio piletinu'

Košarkaški svijet neprestano uživa u usporedbama igrača iz različitih era, a jedna od najintrigantnijih hipotetskih bitaka svakako je ona između Shaquillea O'Neala u naponu snage i Nikole Jokića, današnjeg superstara. Sam Shaq, poznat po svojoj dominaciji, ali i izjavama bez dlake na jeziku, nedavno je dao svoj sud o tome tko bi izašao kao pobjednik, ne štedeći pritom riječi za srpskog centra. Gostujući u popularnoj emisiji "NBA on TNT", O'Neal je upitan kako bi izgledao dvoboj između njega iz 2001. godine i verzije Nikole Jokića iz 2025. godine. Odgovor legende Los Angeles Lakersa bio je trenutan i brutalan:

"Slovenska piletina. Ili odakle je već. Srpska BBQ piletina," ispalio je Shaq, u svom stilu miješajući samopouzdanje i provokaciju. Nije stao samo na uvredljivom nadimku. "Zabio bih 40 poena i morali bi me udvajati. On bi vjerojatno igrao pick-and-pop i sve to... ali vjerojatno ne bi dugo ostao u igri." O'Nealova samouvjerenost proizlazi iz njegove nevjerojatne karijere tijekom koje je bio sinonim za fizičku nadmoć pod košem. Njegova kombinacija veličine, snage i atletske sposobnosti bila je praktički nezaustavljiva veći dio njegove karijere. Shaq je svjestan Jokićevih kvaliteta i modernog stila igre koji uključuje šut izvana i razigravanje (pick-and-pop), ali vjeruje da bi njegova sirova snaga bila prevelik zalogaj za Jokića. "Nakon što on šutne tricu, ja trčim ravno u sredinu reketa i cijela dvorana će vikati 'tri sekunde u reketu' pa ćemo vidjeti," slikovito je opisao Shaq svoju taktiku. "I pogodit ću puno više šuteva za dva poena nego on trica, to vam garantiram."

Ova izjava savršeno ocrtava fundamentalnu razliku između dva centra. Shaq iz 2001., na vrhuncu moći s Lakersima (te sezone prosječno 28.7 poena i 12.7 skokova, a u doigravanju 30.4 poena i 15.4 skoka na putu do naslova), bio je sila prirode u reketu. Jokić, s druge strane, trostruki MVP i NBA prvak, redefinirao je poziciju centra svojom svestranošću, košarkaškom inteligencijom, dodavanjima i preciznim šutom, više se oslanjajući na vještinu nego na čistu fizikalnost. Njegovi prosjeci karijere (do trenutka Shaqove izjave) od 21.7 poena, 10.9 skokova i 7.2 asistencije svjedoče o drugačijem, ali jednako ubojitom pristupu. O'Neal nije stao samo na košarkaškim prijetnjama. U svom prepoznatljivom stilu, dodao je još jednu provokaciju, ovoga puta usmjerenu prema Jokićevoj braći, Strahinji i Nemanji, poznatima po zaštitničkom stavu prema Nikoli.

"I natjerat ću njegovu braću da se potuku sa mnom, jer u prvoj akciji utakmice... lakat...", zaprijetio je Shaq, što je izazvalo trenutnu reakciju njegovih kolega u studiju, posebice Candace Parker koja ga je upozorila da se ne želi kačiti s braćom Jokić. Ova izjava, iako vjerojatno izrečena u šali karakterističnoj za Shaqa, dodatno je podgrijala atmosferu oko ovog hipotetskog duela, aludirajući na fizičku grubost koju bi Shaq unio u dvoboj.

Kao što se moglo očekivati, Shaqove izjave izazvale su lavinu reakcija među NBA fanovima. Mišljenja su podijeljena. Jedni se slažu s O'Nealom, ističući da "nitko ni u jednoj eri nema odgovor za Shaqa" i da bi Jokić, koji ionako nije poznat kao elitni obrambeni igrač, brzo upao u probleme s osobnim pogreškama. Drugi pak smatraju da bi Jokićeva vještina i sposobnost da izvuče Shaqa iz reketa stvorili velike probleme četverostrukom prvaku. "Shaq bi ga dominirao u postu, ali Joker bi izvukao Shaqa od koša i natjerao ga da igra u prostoru. Vjerojatno bi obojica zaradila isključenje zbog prekršaja pokušavajući čuvati jedan drugoga," jedan je od komentara navijača prenesen na portalu Yardbarker.

Rasprava "Shaq protiv Jokića" tako ostaje jedna od omiljenih tema za košarkaške entuzijaste. Nemoguće je znati kako bi se dvoboj zaista odigrao, no zabavno je zamišljati sudar dva potpuno različita stila dominacije. Iako su O'Nealove riječi bile oštre i na granici nepoštovanja, one prije svega svjedoče o njegovom neuništivom samopouzdanju i kompetitivnom duhu koji ga je i učinio jednim od najvećih igrača svih vremena. Debata o tome tko je bolji ili tko bi pobijedio samo potvrđuje legendarne statuse oba centra u povijesti košarke.