FOTO Zlatko Dalić ugostio Thompsona u svojem restoranu, pogledajte što je napisao

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić ugostio je hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona u svojem restoranu The Family u Varaždinu.

"Velika nam je čast što smo danas imali priliku ugostiti Marka Perkovića Thompsona. Hvala Vam na druženju i nadamo se ponovnoj posjeti", napisao je Dalić na Instagram profilu restorana.



Podsjetimo, Thompson je jučer imao koncert u Areni Varaždin, a bio je to prvi od dva koncerta u Varaždinu u sklopu njegove turneje koncerata po Hrvatskoj.

Današnji koncert je u trenutku pisanja ovog teksta u tijeku, a prvi je ovo put da je Thompson nastupao u Varaždinu nakon osam godina. Točnije, posljednji njegov nastup u Varaždinu odvio se 24. studenog 2017. godine.

Na oba koncerta prisutan je bio i izbornik Dalić, koji je na svojem Instagram profilu objavio izvedbu pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" s nedjeljnog koncerta. Uz tu objavu izbornik je napisao: "Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera! Hrvatska!".

Thompsonova turneja se, nakon drugog varaždinskog koncerta, nastavlja prema Dalmaciji, gdje su zakazani nastupi u Zadru 12. i 13. prosinca. Veliko finale ove glazbene odiseje očekuje se u Zagrebu, gdje će Thompson održati spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca.