Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
UGODNO DRUŽENJE

FOTO Zlatko Dalić ugostio Thompsona u svojem restoranu, pogledajte što je napisao

Instagram/The Family
Autor
Edi Džindo
08.12.2025.
u 21:43

Na oba koncerta prisutan je bio i izbornik Dalić, koji je na svojem Instagram profilu objavio izvedbu pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" s nedjeljnog koncerta. Uz tu objavu izbornik je napisao: "Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera! Hrvatska!".

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić ugostio je hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona u svojem restoranu The Family u Varaždinu.

"Velika nam je čast što smo danas imali priliku ugostiti Marka Perkovića Thompsona. Hvala Vam na druženju i nadamo se ponovnoj posjeti", napisao je Dalić na Instagram profilu restorana.


Podsjetimo, Thompson je jučer imao koncert u Areni Varaždin, a bio je to prvi od dva koncerta u Varaždinu u sklopu njegove turneje koncerata po Hrvatskoj.

Današnji koncert je u trenutku pisanja ovog teksta u tijeku, a prvi je ovo put da je Thompson nastupao u Varaždinu nakon osam godina. Točnije, posljednji njegov nastup u Varaždinu odvio se 24. studenog 2017. godine.

VEZANI ČLANCI:

Na oba koncerta prisutan je bio i izbornik Dalić, koji je na svojem Instagram profilu objavio izvedbu pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" s nedjeljnog koncerta. Uz tu objavu izbornik je napisao: "Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera! Hrvatska!".

Thompsonova turneja se, nakon drugog varaždinskog koncerta, nastavlja prema Dalmaciji, gdje su zakazani nastupi u Zadru 12. i 13. prosinca. Veliko finale ove glazbene odiseje očekuje se u Zagrebu, gdje će Thompson održati spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca.

Ključne riječi
restoran Hrvatska Varaždin the Family Marko Perković Thompson Zlatko Dalić

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZR
Ze Roberto u
22:17 08.12.2025.

Bog i Hrvati!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja