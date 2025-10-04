Naši Portali
OPET JE JUNAK UTAKMICE

VIDEO Bruno Petković opet zabio, pogledajte njegov gol kojim je navijače bacio u delirij

Autor
Patrik Mršnik
04.10.2025.
u 18:10

Hrvatski napadač Bruno Petković ponovno je bio ključni igrač za svoj Kocaelispor. Njegov pogodak iz kaznenog udarca u napetoj utakmici protiv Eyüpspora osigurao je momčadi tri boda od neizmjerne važnosti u borbi za ostanak u turskoj Süper Ligi

Bivši napadač Dinama Bruno Petković prometnuo se u junaka svog novog kluba, turskog Kocaelispora. U iznimno važnoj utakmici 8. kola turske Super lige Petković je bio jedini strijelac u minimalnoj, ali zlata vrijednoj pobjedi od 1:0 protiv momčadi Eyüpspora. Odluka o pobjedniku pala je nakon što je Petković u 85. minuti preuzeo odgovornost i mirno realizirao kazneni udarac, pokazavši još jednom čelične živce u ključnim trenucima. Njegov je pogodak donio erupciju oduševljenja na tribinama i prijeko potreban mir momčadi koja se bori za svaki bod. Pobjeda je tim veća jer je ostvarena protiv izravnog konkurenta, a tri boda Kocaelisporu daju vjetar u leđa za nastavak sezone.

POGODAK PETKOVIĆA POGLEDAJTE OVDJE

Ova pobjeda ima daleko veći značaj od obična tri boda. Naime, Kocaelispor se do ove utakmice nalazio na zabrinjavajućem 18. mjestu na ljestvici, duboko u zoni ispadanja. Pritisak na momčad i stručni stožer bio je ogroman, a svaki kiks mogao je dodatno zakomplicirati situaciju. Upravo je zato Petkovićev pogodak dočekan kao spas, kao svjetlo na kraju tunela koje momčadi omogućuje bijeg s dna i hvatanje priključka s ostatkom lige. Ovom pobjedom Kocaelispor ne samo da je popravio bodovni saldo, već je i značajno podigao moral u svlačionici, što bi se moglo pokazati presudnim u teškim bitkama koje ih očekuju u nastavku prvenstva.

Tridesetjednogodišnji Metkovac ovim je golom nastavio svoju dobru formu u Turskoj. Ovo mu je bio četvrti pogodak u svim natjecanjima za novi klub, čime se potvrdio kao prvo ime napada i igrač na kojeg se momčad najviše oslanja. Zanimljivo je da je Petković i ranije pokazao sigurnost s bijele točke, postigavši pogodak iz jedanaesterca i 21. rujna u remiju 1:1 protiv Rizespora. Uz to, tresao je mreže i protiv velikana poput Fenerbahçea te protiv Kayserispora, dokazavši da se ne boji velikih utakmica i da je spreman preuzeti ulogu lidera. Njegova sposobnost da zadrži loptu, razigra suigrače i hladnokrvno realizira prilike čini ga nezamjenjivim dijelom tima.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

