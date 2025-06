VIDEO Bizaran potez Realove zvijezde. Potjeran u sedmoj minuti, zaprepastio je navijače

Real Madrid večeras igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom klupskom prvenstvu, gdje će snage odmjeriti s meksičkom Pachucom. Momčad Xabija Alonsa traži prvu pobjedu na turniru nakon što je u prvom kolu odigrala 1:1 protiv saudijskog Al Hilala.

No, susret nije dobro započeo za Kraljevski klub. Već u 7. minuti ostali su s igračem manje. Mladi stoper Raul Asencio isključen je nakon što je kao posljednji igrač obrane srušio Salomona Rondona, zbog čega mu je sudac pokazao izravni crveni karton.

Asencio je trenutačno u vrlo nezavidnoj poziciji. Uz Antonija Rudigera i Dean Huijsena, teško će mu biti izboriti mjesto u momčadi. Trebao je iskoristiti ovo natjecanje da se dokaže svom novom treneru, no umjesto toga je već skrivio penal i crveni karton. Ukoliko ne počne pružati znatno bolje igre, mogao bi početi ozbiljno razmišljati o svojoj budućnosti u Madridu.

Real je prvo poluvrijeme ipak završio uspješnije, nego u prethodnom susretu. Prvi je gol zabio Jude Bellingham u 35. minuti uz asistenciju Frana Garcije. Drugi gol, 12 minuta kasnije, režirali su mladi aduti. Gonzalo Gozalo Garcia je asistirao Ardi Guleru za 2-0.

