Imala je seks sa svojim suprugom svaki dan godinu dana: Sada otkriva kako je to utjecalo na njezino tijelo i brak

Brak i dugotrajne veze, koliko god bile ispunjavajuće, često dolaze s brojnim izazovima. U početku veze strast je gotovo opipljiva – partneri ne mogu skinuti ruke jedno s drugoga, a svaki trenutak koristi se za bliskost. No s vremenom, kako se u život uvuku rutina, obveze i obiteljski tempo, ta se početna iskra kod nekih parova može utišati.

Upravo zato je jedna žena odlučila napraviti neobičan eksperiment – imala je spolne odnose sa svojim suprugom svaki dan tijekom cijele godine i javno podijelila kako je to utjecalo na nju. Ipak, razlozi zbog kojih se odlučila na ovaj “maraton” nisu ono što biste možda očekivali.

Brittany Gibbons u razgovoru za Cosmopolitan objasnila je da je odluka o svakodnevnom seksu često pogrešno shvaćena. Prvo pitanje koje je stalno dobivala bilo je – s kim? Odgovor je jednostavan: sa svojim suprugom, i to doslovno svaki dan. Naglasila je kako ovaj izazov nije bio pokušaj spašavanja braka, već osobna odluka – nešto što je učinila isključivo zbog sebe.

Rezultati su je iznenadili. Umjesto pritiska ili zamora, osjetila je oslobađanje, porast samopouzdanja i potpuno drugačiji odnos prema vlastitom tijelu. Seks joj je postao manje opterećen izgledom, a više usmjeren na užitak i povezanost. “Šest mjeseci kasnije skinula sam majicu kojom sam skrivala svoje tijelo, ne mareći za to što su mi grudi ‘otišle’ pod pazuhe”, iskreno je priznala.

Dodala je kako se prvi put prestala opterećivati traženjem laskavih kutova i skrivanjem dijelova tijela koji su joj smetali. “Po prvi put sam se više brinula o tome što mi paše, nego o tome kako izgledam. U mom tijelu smo oboje uživali – ravnopravno”.

Nakon cijele godine, samopouzdanje je, čini se, samo nastavilo rasti. “Godinu dana kasnije potpuno sam prestala nositi odjeću”, našalila se, “Barem bi to tako rekla moja djeca”. Promjene su se vidjele i u svakodnevnim, naizgled sitnim navikama. “Prestala sam panično trčati iz tuša i sada gola, bez žurbe, hodam do ormara”, otkrila je.

Čak je i atmosfera u kući postala opuštenija i nježnija. “Pripremala sam djeci ručkove u donjem rublju i nisam se više instinktivno trzala kad bi me Andy zagrlio s leđa”. Na kraju zaključuje kako se njezin odnos prema suprugu – ali i prema vlastitom tijelu – promijenio na načine koje nije mogla predvidjeti. “Moj brak i moje samopouzdanje doživjeli su transformaciju”, kaže, “I to je nešto što nisam očekivala kad sam krenula u ovaj izazov”.