Real ponovo šokirao svijet: Jasno je tko će naslijediti Modrića, Luka s klupe gleda kako preuzima breme

Real Madrid igra drugu utakmicu grupne faze Svjetskog klupskog prvenstva protiv Pachuce, a novog trenera čeka prilika da popravi dojam nakon velikog kiksa protiv Al-Hilala (1-1). U procesu ponovne izgradnje kraljevske momčadi veliko je pitanje tko će preuzeti zadaće Luke Modrića. Premda se o njegovom nasljedniku dugo pisalo, sve je jasnije na čija će ramena pasti ta teška, ali prestižna uloga.

Xabi Alonso, zajedno sa svojim trenerskim stožerom, počinje sagledavati budućnost bez Luke Modrića. Hrvatski kapetan igra svoje posljednje utakmice u dresu madridskog kluba. Njegovim će odlaskom nastati teško nadoknadiva praznina, kao što se već dogodilo s Tonijem Kroosom.

S tim na umu, trener Real Madrida vrlo je jasan u svojoj namjeri da Ardu Gülera pozicionira u središte terena, jer vjeruje da je njegov doprinos momčadi veći kada ima stalan kontakt s loptom. "Arda je jedan od onih igrača koji mora biti blizu lopte. On je zaista poseban. Što više dodiruje loptu, to će više pomoći momčadi. U drugom poluvremenu odigrao je sjajnu utakmicu. Što je bliže akciji, to je bolji", rekao je Xabi Alonso medijima.

Ove riječi baskijskog trenera stigle su nakon što je i sam Güler potvrdio promjenu pozicije u odnosu na "Ancelottijevu eru". "Osjećam se ugodnije kao osmica ili desetka, ali ako me momčad treba na krilu, mogu igrati i tamo. Xabi Alonso me vidi više kao veznog igrača. Super sam motiviran, moram se prilagoditi i dati sto posto. Spreman sam", rekao je mladi Turčin, koji se nada da će mu nadolazeća sezona donijeti potvrdu statusa u Real Madridu, budući da je razdoblje prilagodbe za njega završeno.

Sastavi za večerašnju utakmicu:

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, F. Garcia - Valverde, Tchouameni, Bellingham - Guler, Garcia, Vinicius Jr.

Pachuca: Moreno - Rodriguez, Bauermann, Pereira, Gonzalez - Montiel, Bautista - Figueroa, Palavecino, Kenedy - Rondon