Zubac na glasine o razmjeni odgovorio jednom od utakmica sezone, Clippersi ipak poraženi

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac odigrao je sinoć odličnu utakmicu u kojoj su njegovi Los Angeles Clippersi ipak poraženi, bolji od njih su sa 123-111 bili domaći New York Knicksi.

Ivica Zubac je odigrao 30 minuta za Clipperse i utakmicu je završio s double-double učinkom od 22 poena (šut iz igre 11/14) i 11 skokova čemu je dodao još dvije asistencije i dvije blokade.

Jalen Brunson je bio najbolji pojedinac pobjedničke momčadi s 26 koševa i sedam asistencija, dok su OG Anunoby i Karl-Anthony Towns završili s 20 koševa.

I John Collins je upisao double-double za Clipperse s 18 poena i 10 skokova, a Kawhi Leonard je bio najbolji strijelac poražene momčadi s 25 koševa, dok je James Harden dodao 23 koša.

Clippersi su otvorili utakmicu serijom 14-5 i završili četvrtinu vodstvom od 31-27. Gosti nisu više zaostajali sve dok Guerschon Yabusele nije pogodio tricu i doveo New York u vodstvo od 73-72, nešto manje od šest minuta prije kraja treće četvrtine. Knicksi su imali tri puta prednost od jednog poena prije nego što ih je Clarkson tricom 54 sekunde prije kraja dovela u vodstvo od 88-87 i pokrenula seriju 30-13. Towns je zabio prvih pet koševa u zadnjoj četvrtini za Knickse, koji su u prvo dvoznamenkasto vodstvo od 103-92 došli nešto manje od osam minuta prije kraja utakmice. New York je imao najveće vodstvo od 115-100 nakon Yabuseleove trice, 4:47 minuta prije kraja. Clippersi su samo jednom, nešto više od tri minute prije kraja, došli na jednoznamankasti zaostatak.

Atlanta Hawks su prekinuli niz od dva poraza nadigravši kod kuće sa 117-100 New Orleans Pelicanse Karla Matkovića. Do pobjede ih je vodio Zaccharie Risacher koji je pogodio sedam trica i postigao ukupno 25 ​​poena.

Kristaps Porzingis je dodao 13 koševa, a poena, dok je Mouhamed Gueye pridonio s 10 poena, 11 skokova i šest asistencija. Nickeil Alexander-Walker postigao je 17 poena i premašio brojku od 4000 u karijeri, a dodao je i šest asistencija, čime je prešao 1000. Jalen Johnson imao je 19 poena i osam skokova. Kod Pelicansa ajbolkji je bio s 22 poena i osam skokova Zion Williamson, dok je Jordan Poole ubacio 21 koš, a Bryce McGowens 20. Karlo Matković je na terenu proveo 13:28 minuta i u tom je vremenu zabio dva koša (šut iz igre 1/3, 0/1) i upisao četiri skoka, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Atlanta je u prvoj četvrtini pogodila šest trica, od kojih tri Risachera, te je nakon jedne četvrtine vodila 37-26. Williamson, koji nije postigao poen u prvoj četvrtini, zabio je 13 koševa u drugoj četvrtini, ali je Atlanta na poluvremenu vodila 65-53.Hawksi su uspjeli izbjeći pad u trećoj četvrtini kad su nadigrali Pelicanse s 24-13 te ušli u posljednju četvrtinu s vodstvom 89-69.New Orleans je izgubio devet utakmica zaredom, što je njihov drugi niz od devet poraza ove sezone.

San Antonio Spurs su kod kuće pobijedili Los Angeles Lakerse 107-91 zahvaljujući uravnoteženom napadu kojeg je predvodio Keldon Johnson s 27 koševa. Spursi su na poluvremenu vodili s pet koševa razlike, a nešto manje od četiri minute prije kraja treće četvrtine s dvanaest koševa razlike. Los Angeles se do kraja utakmice nije približio na manje od sedam koševa. Victor Wembanyama ušao je s klupe drugu utakmicu zaredom i postigao 16 koševa, 14 skokova i četiri blokade u 26 minuta igre za San Antonio. Castle je postigao 15 koševa, De'Aaron Fox 14, a Julian Champagnie 11 za Spurse. Dončić je za Lakerse, koji su igrali bez LeBrona Jamesa, ubacio 38 koševa uz 10 skokova i 10 asistencija. Dončić je također imao sedam izgubljenih lopti. Jake LaRavia dodao je 16 poena, a Jaxson Hayes 10 za Los Angeles.

Orlando Magic je nakon produžetka sa 104-103 u gostima svladao Brooklyn Netse, a pobjedu im je osigurao Paolo Banchero koji je pogodio tricu uz zvuk sirene za kraj. Rookie Egor Demin pogodio je tricu 5,3 sekunde prije kraja utakmice ispred Wendella Cartera Jr., dovevši Brooklyn u vodstvo od 103-101 u produžetku, nakon što su Netsi nadoknadili zaostatak od 10 koševa 4:02 minute prije kraja regularnog dijela. Banchero je završio utakmicu s 30 poena i 14 skokova, Carter je dodao 20 za Magic, koji su u jednom trenutku susreta vodili s čak 18 koševa. Michael Porter Jr. predvodio je strijelce s 34 poena i pogodio osam od 17 trica Brooklyna.

I utakmica između Oklahoma City Thundera i Utah Jazza odlučena je nakon produžetka, a slavili su sa 129-125 aktualni prvaci. Shai Gilgeous-Alexander postigao je 46 poena predvodeći Oklahoma City do pobjede nad Utahom, prve nakon dva poraza u nizu. Gilgeous-Alexander je iznudio produžetke košem uz zvuk sirene kojim je završio regularni dio utakmice. Trideset sekundi prije kraja produžetka Chet Holmgren je zabio koš nakon promašaja Gilgeous-Alexandera za vodstvo Thundera 124-122. Gilgeous-Alexander je potom uhvatio loptu odbijenu nakon promašene trice Svija Mykhailiuka i pogodio oba slobodna bacanja, čime je utakmica završila s dva posjeda lopte, manje od 10 sekundi prije kraja. Holmgren je završio s 23 poena i 12 skokova, dok je Jalen Williams imao 17 poena i osam asistencija. Lauri Markkanen predvodio je Utah s 29 poena i 13 skokova. Keyonte George dodao je 25 ubačaja i 11 asistencija u porazu Jazza.