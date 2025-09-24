Naši Portali
TAKO SE TO RADI

VIDEO Show Belje u Zagrebu! Plavi 9 uništavao Turke, pogledajte golove s Maksimira

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Igor Soban/PIXSELL
24.09.2025.
u 22:13

Svega četiri minute trebalo je Turcima da izjednače u Zagrebu, ali Dion Drena Beljo vratio je plave u vodstvo

Polovica prvog poluvremena prolazila je, a onda se dogodio trenutak inspiracije Diona Drene Belje. "Plavi devet" zabio je za vodstvo Dinama protiv Fenerbahčea u Maksimiru na startu europske sezone. Bila je to klasična gužva u šesnaestercu koju je Beljo riješio na najbolji mogući način i matirao slavnog Edersona, donedavnu jedinicu Manchester Cityja. Taman koliko treba, vrhom kopačke, za potpunu erupciju na stadionu. POGODAK BELJE POGLEDAJTE OVDJE.

No, euforija u plavom domu nije dugo trajala. Svega četiri minute trebalo je Fenerbahčeu da preko Sebastiana Szymanskog zabije za 1:1. Neobranjiv je to bio udarac s ruba kaznenog prostora nakon kornera, ništa nije mogao Ivan Nevistić. POGODAK SZYMANSKOG POGLEDAJTE OVDJE.

No, nije tu bio kraj golovima. Iako se s 1:1 otišlo na odmor, Beljo je nastavio zabijati i u drugom dijelu. Predasistenciju pišemo Valinčiću, asistenciju Hoxhi, a drugi gol Belji. Sjajno je to zabio Dinamov napadač. DRUGI GOL BELJE POGLEDAJTE OVDJE.

Utakmica je u tijeku...
Ključne riječi
Europska liga Fenerbahče Dinamo

