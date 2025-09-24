Naši Portali
REKAO ONO ŠTO MNOGI MISLE

Naš poznati trener brutalno spustio Josea Mourinha: 'Tih 15 milijuna mu nije bilo malo...'

Reuters, Pixsell
VL
Autor
vecernji.hr
24.09.2025.
u 21:10

Uoči utakmice Dinama i Fenerbahčea u Europskoj ligi, stručni komentator Elvis Scoria oštro je prokomentirao nedavne izjave slavnog Josea Mourinha. Portugalski strateg napustio je turski klub uz kontroverzne riječi, no Scoria ga je bez zadrške podsjetio na izdašni financijski aspekt njegovog kratkog i neuspješnog angažmana

Nogometna groznica tresla je Maksimir uoči početka nove sezone Europske lige, gdje je Dinamo ugostio turskog velikana Fenerbahče. Kao i obično, sportski program ponudio je analizu i najavu utakmice, a u studiju kanala Arena Sport stručni komentatori bili su poznati hrvatski trener Elvis Scoria (54) i umirovljeni napadač Branko Strupar (55). Dok su analizirali snage i slabosti turske momčadi, neizbježna tema postao je njihov donedavni trener, karizmatični, ali i kontroverzni Portugalac Jose Mourinho (62), čiji je odlazak iz Istanbula podigao veliku prašinu. Njegove kasnije izjave postale su predmetom rasprave koja je kulminirala Scorijinom izravnom i oštrom kritikom.

Podsjetimo, Jose Mourinho napustio je klupu Fenerbahčea krajem kolovoza, da bi samo tri tjedna kasnije bio predstavljen kao novi trener portugalskog velikana Benfice. Prilikom predstavljanja u Lisabonu, Mourinho nije štedio svoj bivši klub, uputivši riječi koje su mnogi protumačili kao izraz čistog nepoštovanja i arogancije. "Pogriješio sam što sam preuzeo Fener. To nije bila moja kulturna razina, nije bila ni moja nogometna razina. Jednostavno oni nisu bili moj nivo", poručio je Mourinho, izazvavši zgražanje ne samo u Turskoj, već i u širim nogometnim krugovima. Takav istup rijetko se viđa čak i od trenera poznatog po britkom jeziku i nedostatku diplomatske finoće.

Upravo je ta izjava potaknula Elvisa Scoriju, bivšeg trenera Rijeke, Istre i Slaven Belupa, da bez okolišanja iznese svoje mišljenje. Iskusni hrvatski stručnjak nije mogao prijeći preko očitog licemjerja u Mourinhovom stavu te je javno postavio pitanje koje su mnogi pomislili. "Mourinho je preuzeo Benficu i otišao iz Fenerbahčea s ružnim riječima da je premalen klub za njega. A 15 milijuna eura koje je uzeo nije bilo malo. Zašto je preuzeo klub ako je mali za njega?" upitao se Scoria, pogađajući izravno u srž problema i otvarajući raspravu o profesionalnom integritetu jednog od najpoznatijih svjetskih trenera.
Fenerbahče Dinamo Elvis Scoria Jose Mourinho

