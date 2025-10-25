Bijesni Aspinall poludio na publiku: 'Zašto mi zviždite!? Pa dobio sam prst u oko, ovo je sranje!'

Nakon samo četiri minute i 34 sekunde borbe za naslov teškaškog prvaka UFC-a borba između branitelja pojasa Toma Aspinalla i prvog izazivača Cyrila Ganea okršaj je proglašen nevažećim. A dogodilo se to jer je francuski teškaš zario prste lijeve ruke u Britančeva oba oka (više u lijevo). Nakon više od četiri minute medicinskog prekida sudac u kavezu Jason Herzog proglasio je kraj borbe bez pobjednika. A to je, dakako, razljutilo publiku koja je počela zviždati žrtvi koja im je uzvratila:

- Zašto mi ljudi dovraga zviždite. Pa dobio sam prst duboko u oko, ne mogu vidjeti. Zar sam ja za to kriv. Ovo je kompletno sranje.

I doista, usporeni snimak na velikom ekranu dvorane u Abui Dhabiju uvjerio je publiku da je su Ganeovi prsti predugo pritiskali Aspinallovo oko pa se Francuz, kojeg je dotad publika favorizirala, našao na tapeti.

Can’t blame Tom Aspinall for not continuing after this…



pic.twitter.com/uFSq9WiRml — Elonov 🇦🇺 (new account) (@Elonov_MMA) October 25, 2025

- Meni je jako žao i ispričavam se publici, organizatoru, Aspinallu. Bio sam izuzetno spreman za ovu borbu no to je sport.

No, ono što je napravio Gane sigurno nije sport jer taj njegov potez lijevom rukom nikako nije ličio na udarac već je sve to izgledalo na namjerni atak na protivnikovo oko. Nažalost, nije to prvi put da se ovakvo što dogodilo ali jest u borbi za naslov. Postoje borci koji se koriste nečasnim sredstvima pa tako i guranjem prstiju u oko u namjeri da smanje suparnikovo vidno polje.

Tom Aspinall was PISSED that fans were booing after the fight got called off 😬😳 #UFC321



"What the f***, why you booing? What am I supposed to do about it, I didn't do the poke. I can't see!



Complete bullsh*t, I'm pissed off."pic.twitter.com/SMMFTYHqZi — Championship Rounds (@ChampRDS) October 25, 2025

A da je nekim čudom Tom Aspinall, kako je priželjkivala publika, i nastavio ovu borbu on ne bi bio u stanju vidjeti udarce koji mu dolaze s desne strane i bio bi to priličan hendikep. I zato je ova borba i proglašena nevažećom premda je Gane, zbog neoprezne tehnike, zaslužio neku vrstu "crvenog kartona" i diskvalifikaciju. Aspinallu je tako ostao pojas teškaškog UFC-ova prvaka a Ganeu žaljenje da je ostao bez prilike kakvu možda više neće imati. Jer, prilično se dobro držao u prve četiri minute borbe a pitanje je hoće li tako biti i ako se dogodi novi okršaj u koji će Aspinall zacijelo ući puno motiviraniji. Inače, u prvakovu kutu bio je i bivši svjetski boksački prvak Stipe Drviš koji je u posljednje vrijeme radio s Aspinallom na boksačkim tehnikama.