NIJE SE SUDRŽAVAO

Bijesni Aspinall poludio na publiku: 'Zašto mi zviždite!? Pa dobio sam prst u oko, ovo je sranje!'

Autor
Dražen Brajdić
25.10.2025.
u 23:30

Uz Aspinallova oca Andyja, u kutu UFC-ova teškaškog prvaka bio je bivši boksački prvak svijeta Stipe Drviš kojeg je također razljutio potez francuskog izazivača Ganea koji je zario prste u oba prvakova oka

Nakon samo četiri minute i 34 sekunde borbe za naslov teškaškog prvaka UFC-a borba između branitelja pojasa Toma Aspinalla i prvog izazivača Cyrila Ganea okršaj je proglašen nevažećim. A dogodilo se to jer je francuski teškaš zario prste lijeve ruke u Britančeva oba oka (više u lijevo). Nakon više od četiri minute medicinskog prekida sudac u kavezu Jason Herzog proglasio je kraj borbe bez pobjednika. A to je, dakako, razljutilo publiku koja je počela zviždati žrtvi koja im je uzvratila:

- Zašto mi ljudi dovraga zviždite. Pa dobio sam prst duboko u oko, ne mogu vidjeti. Zar sam ja za to kriv. Ovo je kompletno sranje.

I doista, usporeni snimak na velikom ekranu dvorane u Abui Dhabiju uvjerio je publiku da je su Ganeovi prsti predugo pritiskali Aspinallovo oko pa se Francuz, kojeg je dotad publika favorizirala, našao na tapeti.

- Meni je jako žao i ispričavam se publici, organizatoru, Aspinallu. Bio sam izuzetno spreman za ovu borbu no to je sport.

No, ono što je napravio Gane sigurno nije sport jer taj njegov potez lijevom rukom nikako nije ličio na udarac već je sve to izgledalo na namjerni atak na protivnikovo oko. Nažalost, nije to prvi put da se ovakvo što dogodilo ali jest u borbi za naslov. Postoje borci koji se koriste nečasnim sredstvima pa tako i guranjem prstiju u oko u namjeri da smanje suparnikovo vidno polje.

A da je nekim čudom Tom Aspinall, kako je priželjkivala publika, i nastavio ovu borbu on ne bi bio u stanju vidjeti udarce koji mu dolaze s desne strane i bio bi to priličan hendikep. I zato je ova borba i proglašena nevažećom premda je Gane, zbog neoprezne tehnike, zaslužio neku vrstu "crvenog kartona" i diskvalifikaciju. Aspinallu je tako ostao pojas teškaškog UFC-ova prvaka a Ganeu žaljenje da je ostao bez prilike kakvu možda više neće imati. Jer, prilično se dobro držao u prve četiri minute borbe a pitanje je hoće li tako biti i ako se dogodi novi okršaj u koji će Aspinall zacijelo ući puno motiviraniji. Inače, u prvakovu kutu bio je i bivši svjetski boksački prvak Stipe Drviš koji je u posljednje vrijeme radio s Aspinallom na boksačkim tehnikama.
KU
Kujttim
23:51 25.10.2025.

Aspinall može imati ozbiljnih posljedica za oko. Jedno su udarci šake boksačkim rukavicama od 500 g u oko, a drugo je goli prst u oko. Srećom pa je ozlijeđeno samo jedno oko. Grub je to sport

KU
Kujttim
23:48 25.10.2025.

Postoji razlog zašto su boksačke rukavice takve kakve jesu. Ovo nije bio udarac, jer udarac je toliko brz, a udarna šaka povlači u gard. Ovo je bilo klasično "kopanje" očiju. Prljavo, ulično, nesportski.

