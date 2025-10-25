VIDEO Srpski borac doživio brutalan nokaut! Ovo će pamtiti do kraja života

Bio je to meč koji je za Aleksandra "Rocket" Rakića (14-6) nosio predznak sudbonosnog. Unatoč nizu od tri poraza protiv samog vrha poluteške kategorije – bivših i budućih prvaka poput Magomeda Ankalaeva, Jirija Prochazke i Jana Blachowicza – Rakić je i dalje držao mjesto među deset najboljih boraca svijeta. U borbu protiv neporaženog Azamata Murzakanova (16-0) ušao je kao blagi favorit, s jasnim ciljem da prekine crni niz i dokaže da i dalje pripada eliti. Početak borbe u Etihad Areni davao mu je za pravo. Koristeći svoju osjetnu prednost u visini i dosegu, Rakić je pametno kontrolirao distancu, kažnjavajući Rusa snažnim "low kickovima" i razornim udarcima nogom u tijelo. Činilo se da je pronašao ritam, frustrirao je Murzakanova i pokušavao srušiti borbu u parter, no Rus se uspješno branio.

No, u svijetu slobodne borbe, gdje jedan udarac može promijeniti sve, trenutak nepažnje može biti koban. Upravo se to dogodilo Rakiću. Dok se činilo da uspostavlja dominaciju, napravio je korak naprijed, a Murzakanov je iskoristio priliku i izveo potez večeri. Ispalio je savršeno tempiran, kratki desni kroše koji je sjeo točno na bradu. Rakić se istog trenutka srušio na platno, a Murzakanov je pojurio za njim kako bi dovršio posao. Nakon još jednog udarca na tlu, sudac Rich Mitchell uskočio je i prekinuo borbu na 3 minute i 11 sekundi prve runde. Bio je to brutalan kraj za Rakića i najveća pobjeda u karijeri za Murzakanova, koji je pokazao nevjerojatnu snagu u svojim rukama. Dvoranom je zavladao muk, a potom oduševljenje ruskih navijača.

AZAMAT MURZAKANOV KNOCKS OUT ALEKSANDAR RAKIC IN THE FIRST ROUND!!!!!! #UFC321 pic.twitter.com/jE3XDDBeNY — Championship Rounds (@ChampRDS) October 25, 2025

Ovom pobjedom, šestom u isto toliko UFC-nastupa, Azamat Murzakanov potvrdio je status jedne od najvećih prijetnji u poluteškoj kategoriji. S impresivnim omjerom od 16 pobjeda bez poraza, 36-godišnji "The Professional" jasno je dao do znanja da je spreman za najveće izazove. Nakon meča, uzeo je mikrofon i poslao poruku cijelom svijetu. "Svi ste sumnjali u mene, a rekao sam vam da to ne činite. Planirao sam ga završiti i sretan sam što sam u tome uspio. Zahvalan sam svima ovdje i organizaciji na pruženoj prilici. Rekao sam vam da ću se boriti za titulu. Želim borbu za status prvog izazivača", poručio je samouvjereni Rus preko prevoditelja, najavivši pohod na pojas koji trenutno drži Alex Pereira.

Za Aleksandra Rakića, ovo je četvrti poraz zaredom, što ga stavlja u iznimno tešku poziciju. Iako su prethodni neuspjesi došli protiv boraca najvišeg kalibra, ovaj nokaut od borca koji se tek probija u vrh predstavlja najteži udarac za njegovu karijeru. Nekada viđen kao budući prvak, Rakić se sada suočava s neizvjesnom budućnošću i pitanjem može li se vratiti na pobjedničke staze.