Zvonimir Boban: Da ovo nisam učinio, bila bi to izdaja svih vrijednosti za koje sam živio

Zagrebački Dinamo je nakon osam godina u sezoni 2024/2025 ostao bez ijednog trofeja što je izazvalo veliko nezadovoljstvo u plavom puku. Zvonimir Boban stigao je pred kraj prošle sezone u klub, ali imao je premalo vremena za napraviti nešto konkretnije. Nedugo zatim, održani su prvi demokratski izbori na kojima je Boban potvrđen za predsjednika kluba.

- Cijeli život sam govorio o ljubavi prema Dinamu, prema ovim ljudima, prema ovom gradu, prema mojoj zemlji. A onda, u trenutku kad ti daju priliku, hoćeš li reći: ‘Ne, imam 57 godina, zapravo ću otići i odmarati na nekom otoku gledajući more i pecajući’? Ako ovo nisam učinio, bilo bi izdaja svih vrijednosti za koje sam živio - izjavio je Boban u velikom razgovoru za britanski The Guardian u kojem je otkrio zašto je došao u Dinamo.

Inače, intervju je napravljen nakon 1:3 poraza Dinama od Betisa u Europskoj ligi pa su medijski natpisi bili puni kritika. Boban se u svome stilu osvrnuo na negativne komentare.

- Kažu da je Isus bio dobar čovjek. Bolji od svih nas, to je jasno, zar ne? Raspeli su ga, pa tko smo mi da ne budemo ‘raspeti’ u svakodnevnom životu? - ironično je poručio Boban.