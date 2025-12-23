Naši Portali
BREAKING
FRONTMEN DINAMA

Zvonimir Boban: Da ovo nisam učinio, bila bi to izdaja svih vrijednosti za koje sam živio

Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.12.2025.
u 10:28

Inače, intervju je napravljen nakon 1:3 poraza Dinama od Betisa u Europskoj ligi pa su medijski natpisi bili puni kritika. Boban se u svome stilu osvrnuo na negativne komentare

Zagrebački Dinamo je nakon osam godina u sezoni 2024/2025 ostao bez ijednog trofeja što je izazvalo veliko nezadovoljstvo u plavom puku. Zvonimir Boban stigao je pred kraj prošle sezone u klub, ali imao je premalo vremena za napraviti nešto konkretnije. Nedugo zatim, održani su prvi demokratski izbori na kojima je Boban potvrđen za predsjednika kluba.

- Cijeli život sam govorio o ljubavi prema Dinamu, prema ovim ljudima, prema ovom gradu, prema mojoj zemlji. A onda, u trenutku kad ti daju priliku, hoćeš li reći: ‘Ne, imam 57 godina, zapravo ću otići i odmarati na nekom otoku gledajući more i pecajući’? Ako ovo nisam učinio, bilo bi izdaja svih vrijednosti za koje sam živio - izjavio je Boban u velikom razgovoru za britanski The Guardian u kojem je otkrio zašto je došao u Dinamo. 

- Kažu da je Isus bio dobar čovjek. Bolji od svih nas, to je jasno, zar ne? Raspeli su ga, pa tko smo mi da ne budemo ‘raspeti’ u svakodnevnom životu? - ironično je poručio Boban. 

Ključne riječi
HNL Zvonimir Boban Dinamo

Komentara 3

PO
poptolj113
11:32 23.12.2025.

i isusov ćaća je drpio ugostiteljsku firmu,natuko dugove a imovinu prebacio isusu??isus je uvozio pokvarenu robu i mo tajne ugovore ?

KU
kublajkhan
10:54 23.12.2025.

Izdaja svih vrijednosti je ovo što činiš sa Dinamom.

Avatar Ričard
Ričard
10:36 23.12.2025.

Bia i osta gospodin. Iz onog Zagreba - koga smo svi volili i divili mu se.

