'Stanje je bilo toliko loše da se nisam mogla pomaknuti s poda do kupaonice, stalno sam povraćala'

Chloe Kelly, sjajna engleska nogometašica, nedavno je otvoreno govorila o jednom od najtežih razdoblju u svom životu. Tijekom boravka u Manchester Cityju, suočila se s nepovoljnim okruženjem koje je negativno utjecalo na njeno mentalno i fizičko zdravlje, priznajući da u jednom trenutku više nije mogla prihvatiti situaciju.

- Bio je to mračno razdoblje. Puno sam se mučila. Otkrila sam da patim od anksioznog poremećaja koji me je sprječavao da napustim kuću. Čak ni do dućane. Stanje je bilo toliko loše da se nisam mogla pomjeriti s poda do kupaonice. Stalno sam povraćala, ali nije bio u pitanju poremećaj u prehrani. Ponekad sam pomislila da imam srčani udar. Počela sam gubiti kosu. Jednostavno je opadala – istaknula je Kelly.

Liječnici su joj dijagnosticirali alopeciju areatu, stanje koje uzrokuje gubitak kose usred stresa ili hormonskih promjena.

- Bilo je teško, jer mi je izgled važan kako bi se osjećala samouvjereno. Sjećam se svoje prve utakmice za Arsenal kad sam morala prikrivati dijelove bez kose – priča Chloe.

Njezin životni put započeo je u Hanwellu, četvrti u zapadnom Londonu, gdje je odrastala kao najmlađa od sedmero djece. S petoricom starije braće, nogomet nije bio samo hobi, već način života i preživljavanja na lokalnim betonskim igralištima. Njezina prva nogometna arena bili su takozvani "kavezi" u Windmill Parku, ograđena igrališta. Upravo je ondje, u duelima s dječacima i starijom braćom, naučila sve o čvrstini, brzini i tehničkoj snalažljivosti. Godinama kasnije, kada je već postala svjetska zvijezda, često je isticala kako ju je to surovo, ali iskreno okruženje oblikovalo u neustrašivu napadačicu kakva je danas. Njezina majka često se prisjećala kako je kao djevojčica putovala autobusom diljem Londona samo kako bi mogla igrati nogomet. Ta ista djevojčica, koja je sanjala velike snove na betonu Southalla, nije ni slutila da će jednoga dana njezino ime skandirati cijeli Wembley.

Njezin talent nije dugo ostao neprimijećen. Iako je odmalena navijala za Queens Park Rangers, klub u kojem je napravila prve službene korake, put ju je vrlo brzo odveo u jednu od najprestižnijih nogometnih akademija na svijetu, Arsenalov Centar izvrsnosti. U crvenom dresu "Topnika" brzo je napredovala kroz mlađe kategorije, a priliku u prvoj momčadi dobila je sa samo sedamnaest godina. Bio je to 23. srpnja 2015. godine, utakmica Continental Cupa protiv Watforda. Ušla je s klupe i trebalo joj je samo dvadeset i dvije minute da postigne svoj prvi seniorski pogodak, najavivši dolazak nove zvijezde. Ipak, u tadašnjoj konstelaciji snaga u Arsenalu, prepunom iskusnih i dokazanih igračica, prostor za mladu i neafirmiranu napadačicu bio je ograničen. Koliko god je bila cijenjena, Kelly je žudjela za minutama na terenu, za prilikom da pokaže što zna. Ta glad za igrom i dokazivanjem odvela ju je na novi put, daleko od kluba u kojem je nogometno odrasla.

Odluka o odlasku nije bila laka, ali se pokazala ključnom za razvoj njezine karijere. Prvo je 2016. godine otišla na posudbu u Everton, klub u kojem je odmah dobila priliku i pokazala svoj potencijal. Nakon uspješne posudbe, 2018. godine potpisala je trajni ugovor s klubom iz Liverpoola i tamo u potpunosti eksplodirala, postavši jedna od najboljih napadačica lige. Njezine igre nisu promakle najvećim klubovima, pa je u srpnju 2020. godine uslijedio transfer karijere, potpis za Manchester City. U novoj sredini snašla se munjevito. Već u prvoj sezoni postala je ključna igračica, osvojila je FA kup i prometnula se u najbolju asistenticu lige. Dvaput zaredom uvrštena je u najbolju momčad sezone (PFA WSL Team of the Year), potvrdivši svoj status elitne igračice.

Međutim, baš kada je bila na vrhuncu, sudbina je imala drugačije planove. U svibnju 2021. godine, u utakmici protiv Birminghama, doživjela je jednu od najtežih sportskih ozljeda, puknuće prednjeg križnog ligamenta. Prognoze su bile crne, a pred njom je bio dug i mukotrpan oporavak koji ju je s terena udaljio gotovo cijelu godinu. Mnogi su se pitali hoće li se ikada vratiti na prijašnju razinu, no Chloe Kelly je još jednom pokazala svoju nevjerojatnu mentalnu snagu. Dok je prolazila tijekom teške mjesece rehabilitacije, klub joj je iskazao ogromno povjerenje. U veljači 2022., usred oporavka, Manchester City joj je ponudio novo trogodišnje produljenje ugovor

Njezin povratak na teren bio je tempiran savršeno, uoči Europskog prvenstva za žene koje se 2022. godine održavalo u Engleskoj. Iako nije bila u punoj formi, izbornica Sarina Wiegman uvrstila ju je na popis, prepoznavši u njoj "jokera" s klupe koji može promijeniti tijek utakmice. Upravo se to i dogodilo u antologijskom finalu protiv Njemačke, pred krcatim Wembleyjem. Utakmica je otišla u produžetke, a rezultat je bio 1:1. U 110. minuti, nakon gužve u šesnaestercu, lopta se odbila do Chloe Kelly koja ju je iz neposredne blizine ugurala u mrežu. U maniri Brandi Chastain skinula je dres i trčala terenom slaveći pogodak koji je Engleskoj donio prvi veliki naslov nakon Svjetskog prvenstva 1966. godine.Pokazala je da nije čudo za jednu večer. Postala je specijalistica za odlučujuće trenutke. Na Arnold Clark kupu 2023. bila je najbolji strijelac, a iste godine u inauguralnoj Women's Finalissimi protiv Brazila hladnokrvno je realizirala pobjednički jedanaesterac u raspucavanju. S Engleskom je stigla i do finala Svjetskog prvenstva 2023. godine, gdje su na kraju poražene od Španjolske. Ipak, slatku osvetu dočekala je tri godine kasnije, u srpnju 2025., u još jednom finalu Europskog prvenstva, upravo protiv Španjolki. Utakmica je ponovno otišla u dramatično raspucavanje s bijele točke, a odgovornost za posljednji, odlučujući udarac preuzela je, naravno, Chloe Kelly. Još jednom je bila nepogrešiva, donijevši Engleskoj obranu naslovaNakon što je osvojila sve na reprezentativnoj razini i postigla status legende u Manchester Cityju, u siječnju 2025. godine dogodio se emotivan povratak kući. Vratila se u Arsenal, klub u kojem je sve počelo, prvo na posudbu, a zatim i trajno. Bio je to potez koji je zaokružio njezinu nevjerojatnu klupsku priču.Izvan terena, njezin život također je doživio sretan rasplet. U prosincu 2023. godine, tijekom romantičnog putovanja u Finsku, zaručila se sa svojim dugogodišnjim partnerom Scottom Mooreom. Njihova ljubavna priča ima poseban šarm; upoznali su se dok je Kelly igrala za Everton, gdje je Scott radio kao domar. Vjenčali su se u srpnju 2025. godine na idiličnoj ceremoniji u Cheshireu.