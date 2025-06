VIDEO Albanci rasparali srpsku zastavu usred Tirane, totalni kaos u gradu: 'Ovo nikada nisam vidio'

Na ulicama Tirane zavladala je naelektrizirana i neprijateljska atmosfera uoči nogometne utakmice između reprezentacija Albanije i Srbije, koja se večeras od 20.45 sati igra u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Već danima je jasno da ovaj susret nadilazi sportske okvire, a posljednji incidenti to samo potvrđuju. Društvenim mrežama kruže uznemirujuće snimke na kojima se vidi kako grupa albanskih navijača u Tirani gazi i cijepa srpsku zastavu, uzvikujući pritom gnusne uvrede poput "Srbi, Srbi, j**** vam mater". Ova utakmica, jedna od politički najnabijenijih i emocionalno najintenzivnijih u europskom nogometu, ponovno je na površinu izbacila duhove prošlosti, posebice vezane uz kosovski sukob i širu povijest Balkana.

