Legenda jedva preživljava, pojeli su ga alkohol i depresija: 'Taj čovjek je potpuno uništen'

Danas se navršava točno 30 godina od najrevolucionarnije presude u povijesti nogometa. Odluka Europskog suda pravde u slučaju belgijskog veznjaka Jean-Marca Bosmana zauvijek je promijenila pravila igre, stvorivši moderno, transferima opterećeno tržište kakvo danas poznajemo. Prije 1995. godine klubovi su imali apsolutnu moć nad igračima, zadržavajući pravo na odštetu čak i nakon isteka njihovih ugovora. Upravo se to dogodilo Bosmanu 1990. godine, kada mu je njegov klub RFC Liège blokirao transfer u francuski Dunkerque tražeći odštetu koju francuski klub nije htio platiti. Frustriran i nemoćan, Bosman je odlučio potražiti pravdu na sudu.

Nakon petogodišnje pravne bitke, stigla je povijesna presuda. Sud je odlučio da igrači, kao i svi drugi radnici unutar Europske unije, imaju pravo na slobodu kretanja nakon isteka ugovora, bez ikakve odštete. Uz to, ukinuta su i ograničenja broja stranih igrača iz zemalja EU unutar nacionalnih liga. Ta je odluka dala igračima dotad neviđenu moć, omogućivši im da slobodno pregovaraju s drugim klubovima, što je dovelo do eksplozije plaća i bonusa za potpisivanje ugovora. Klubovi su se odjednom našli u utrci s vremenom kako bi produžili ugovore sa svojim zvijezdama prije nego što postanu slobodni igrači.

Posljedice su bile goleme i trenutačne. Manji klubovi, koji su se ranije oslanjali na prodaju svojih najboljih igrača, ostali su bez ključnog izvora prihoda, dok su bogatiji velikani dobili priliku slagati "supermomčadi" bez velikih troškova. Dva transfera savršeno ilustriraju snagu "Bosmanovog pravila". Godine 2011. Juventus je besplatno doveo Andreu Pirla nakon što ga se Milan odrekao, a Pirlo je postao srce momčadi koja je godinama dominirala Italijom. Slično se dogodilo 2014., kada je Robert Lewandowski prešao iz Borussije Dortmund u rivalski Bayern München bez odštete, postavši jedan od najboljih napadača u povijesti bavarskog kluba.

Ipak, dok su generacije nogometaša zahvaljujući njemu zaradile milijune, čovjek koji je pokrenuo revoluciju platio je strašnu cijenu. Nakon sudske pobjede, Jean-Marc Bosman postao je persona non grata u nogometnom svijetu. Nijedan klub nije ga htio angažirati, čime je njegova karijera naglo završena. Pobjeda na sudu pretvorila se u osobni poraz koji ga je odveo na put samouništenja, obilježen borbom s alkoholizmom i depresijom.

Danas, u 61. godini, Jean-Marc Bosman živi od skromne mirovine koju mu isplaćuje sindikat nogometaša FIFPro. Njegova financijska i osobna situacija je katastrofalna. Godine 2013. osuđen je na uvjetnu zatvorsku kaznu zbog napada na tadašnju djevojku, a odvjetnik Juan de Dios Crespo, koji ga je nedavno vidio, opisao je njegovo stanje šokantnim riječima: "On je mlađi čovjek od mene, a izgleda kao moj djed. Potpuno je uništen", kazao je jednom prilikom Crespo.