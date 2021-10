Verstappen savršenom vožnjom ostao ispred bržeg Hamiltona i slavio u SAD-u

Nakon dvije godine čekanja opet smo gledali utrku u Austinu za Veliku nagradu SAD-a, i to pred 140 tisuća gledatelja.

U strahovito zanimljivoj utrci smo gledali taktičko nadmudrivanje Mercedesa i Red Bulla te borbu na stazi između glavnih kandidata za naslov prvaka.

Završnica je bila strahovito uzbudljiva, a na kraju je do vrlo važne pobjede došao Max Verstappen u Red Bullu izdržavši pod pritiskom drugoplasiranog Lewisa Hamiltona u Mercedesu koji je u završnoj fazi utrke bio znatno brži.

MAX VERSTAPPEN IS BACK TO WINNING WAYS! 🏁



He holds off Lewis Hamilton for his eighth win of the season, and it means he leads the championship!#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/fbvq7aiXBl