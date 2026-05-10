Čudesni tinejdžer fascinirao je cijeli svijet: 'Brzinu sam uvijek imao, sad samo dorađujem sitnice'

Talijanska tinejdžerska senzacija, koja je tek prošlog kolovoza navršila 19 godina, preuzela je kontrolu nad ranom fazom borbe za naslov već u svojoj drugoj sezoni u Formuli 1. Većini promatrača to je bio neočekivan razvoj događaja. Mnogi navijači i analitičari smatrali su da će početkom sezone dominirati njegov puno iskusniji momčadski kolega iz Mercedesa, predsezonski favorit George Russell. Da si ne lažemo, gotovo cijeli upućeniji F1 svijet to je prognozirao.

Russell je dodatno pojačao taj dojam pobjedom na otvaranju sezone 2026., Velikoj nagradi Australije u Melbourneu, no Antonelli je sada nanizao tri pobjede zaredom i iz Miamija je otišao s 20 bodova prednosti ispred Engleza.

Još je rano u prvenstvu u kojem je ostalo još 18 utrka, ali Antonellijev nastup u nedjelju u Miamiju bio je snažna poruka jer je uspio zadržati aktualnog svjetskog prvaka Landa Norrisa iza sebe i doći do pobjede. Nije bilo savršeno, čak ni prema njegovu priznanju, i jasno je da još mora puno raditi na svojim startovima, no Antonelli nije griješio kada je bilo najvažnije i pokazao je eksplozivnu brzinu, za koju je Mercedes predviđao da će je iz svoje fenomenalne kartingaške i juniorske karijere prenijeti u Formulu 1.

Upitan je li očekivao da će se tako rano u karijeri naći u ovakvoj poziciji, Antonelli je odgovorio:

– Ne, nisam to očekivao. Proživljavamo stvarno sjajno razdoblje. Sezona je još jako duga i puno se toga može promijeniti. George će sigurno biti izuzetno jak u Kanadi; tamo je uvijek bio vrlo brz, tako da će se sigurno vratiti na vrh.

FOTO Prepoznajete li ga? Bio je izbjeglica, sad je milijunaš i jedan od najvećih hrvatskih sportaša

S druge strane Mercedesove garaže pritisak na Russella raste. Završio je četvrti u posljednje tri utrke, na Velikoj nagradi Japana, sprint utrci u Miamiju i glavnoj utrci u Miamiju, pa se Velika nagrada Kanade, koja je na rasporedu 24. svibnja, već sada čini ključnim trenutkom njegove sezone. Iako ima razloga biti frustriran, nakon nedjeljne utrke pokazao je smireno lice.

– Ne, nimalo – rekao je Russell kada su ga pitali je li na bilo koji način podcijenio Antonellija.

– On je fantastičan vozač. Izuzetno je brz od prvog dana. Ne možeš osvojiti sva prvenstva u mlađim kategorijama ako nemaš brzinu. Ali i dalje vjerujem u sebe, i već sam bio u ovakvim situacijama, nisam zaboravio voziti. Ovo je malo težak period, ali tek su četiri utrke iza nas, još je dug put pred nama i procijenit ćemo stvari tijekom sljedećih nekoliko tjedana.

Antonellijev trenutačni niz zaista je nešto posebno. Talijan se prošlog vikenda našao u društvu legendi. U subotu je osvojio pole position, što znači da su njegova prva tri pole positiona u karijeri došla na tri uzastopne utrke. Jedini vozači kojima je to prije uspjelo bili su Ayrton Senna i Michael Schumacher. Zatim je u nedjelju pobijedio, što znači da su njegove prve tri pobjede u karijeri također došle na tri uzastopne utrke. Jedini kojima je to prije njega uspjelo bili su Damon Hill i Mika Häkkinen.

Dvojica od te četvorice imaju pravo biti smatrani najvećim vozačima u povijesti sporta, dok su druga dvojica također bili veliki svjetski prvaci. Usporedbe s prošlošću postaju sve impresivnije. Od 23 vozača koja su ikada ostvarila tri uzastopne pobjede, njih 20 poslije su postali svjetski prvaci. Nevjerojatna stvar za nekoga tko u SAD-u legalno još ne bi mogao kupiti pivo kako bi nazdravio svojoj posljednjoj pobjedi.

Kada su mu spomenuli taj podatak, odgovorio je upravo onako kako biste očekivali od 19-godišnjaka.

– To je fora statistika, ali ne želim previše razmišljati o tome. Samo ću uživati u trenutku, ali istovremeno znam da se moramo brzo vratiti poslu jer imamo još jednu pauzu, recimo tako, što nije idealno. Pokušat ćemo se što bolje pripremiti za Kanadu kako bismo se vratili još jači. Ali da, pretpostavljam da su te statistike fora.

Antonelli je trenutačno oličenje smirenosti. Govori i vozi s dozom samopouzdanja koja jednostavno zrači iz njega. Njegov nedavni niz rezultata velika je suprotnost novaku Antonelliju koji se tijekom velikog dijela 2025. mučio. Razlika u izvedbama između nekonstantnog Antonellija i Russella, koji je bio jedan od najjačih i najkonzistentnijih vozača tijekom cijele sezone, samo je dodatno učvrstila predsezonski narativ da će se Russell ove godine lako odvojiti od njega.

Zapravo, Antonellijeva promjenjiva sezona u pojedinim je trenucima izgledala toliko zabrinjavajuće da nije bilo teško pronaći ljude u F1 koji su smatrali da je šef Mercedesa Toto Wolff napravio ogromnu pogrešku dajući tinejdžeru bolid koji je pripadao Lewisu Hamiltonu nakon što je najuspješniji vozač u povijesti sporta otišao u Ferrari. Wolffova filozofija prema povremeno nepredvidivom Antonelliju uvijek je bila ista, a ponovio ju je i u Miamiju.

– Čini se da je brzina oduvijek bila tu, sada se samo dorađuju sitni detalji. Lakše je usporiti i smiriti nekoga tko je divlji jer magarca ne možete natjerati da ubrza, tako da je ova utrka u Miamiju za mene bila njegova najbolja utrka dosad. Podsjetilo me na njegove kartingaške dane ili Formulu 4, nije napravio nijednu pogrešku – rekao je Wolff.

Jasno je da Antonelli nije nikakav "nedorasli potencijal". Čak i dok se kao novak mučio, njegova eksplozivna brzina uvijek je bila prisutna. Čini se da su se stvari ove sezone posložile, što se događa kada vozač velikog talenta napokon dobije bolid vrhunske razine. Glavno je pitanje uoči nastavka sezone čeka li nas čudesna i neočekivana dominacija tinejdžera ili pak napeta bitka za naslov prvaka.