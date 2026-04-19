Otkrivene plaće u Formuli 1 za 2026: Vrtoglave cifre za Hamiltona i Verstappena, evo tko je još u top 10

Dok se momčadi Formule 1 moraju strogo pridržavati ograničenja proračuna od 215 milijuna dolara za razvoj svojih bolida, postoji jedna velika iznimka gdje i dalje lete bjanko čekovi. Plaće vozača ostaju potpuno izuzete od limita troškova, što ih čini ultimativnim pokazateljem financijske moći u paddocku. Ako želite dokazanog pobjednika ili generacijski talent u svojoj garaži, morate biti spremni platiti cijenu koja se traži, a ona nikada nije bila viša nego uoči ove sezone. S potpuno novim pravilima za motore na horizontu, tržište vozača eksplodiralo je kao nikada prije, a momčadi su se grozničavo borile da osiguraju svoje ključne figure prije početka nove ere. Ukupna vrijednost plaća svih vozača procjenjuje se na više od 320 milijuna dolara, no ta brojka skriva ogroman jaz između elite i ostatka svijeta.

Na samom vrhu, kao neosporni financijski i sportski vladar, nalazi se Max Verstappen. Red Bull Racing plaća Nizozemca nevjerojatnih 70 milijuna dolara godišnje, jer on je generacijski talent koji jamči pobjede, prvenstva i potpunu dominaciju. On je, kako ga opisuju u paddocku, "posljednji boss" Formule 1, vozač koji svojom strojnom preciznošću jednostavno slama duh ostatka grida. Odmah iza njega je čovjek čiji je prelazak stvorio najveći potres u modernoj povijesti sporta. Vidjeti Lewisa Hamiltona u crvenom kombinezonu Ferrarija i dalje je najnadrealniji prizor na stazi. Sedmerostruki svjetski prvak donosi neusporedivu globalnu slavu, pedigre i opsesivnu želju za osvajanjem te nedostižne osme titule. Scuderia je razbila banku kako bi ostvarila ovaj san, plativši Hamiltonu 60 milijuna dolara u nadi da će njegova genijalnost vratiti naslov u Maranello.

S Ferrarijevim dvojcem na vrhu liste, talijanska momčad ima najveći izdatak za vozače, jer uz Hamiltona je i njihov "zlatni dečko", Charles Leclerc. Monegašanin, blagoslovljen vjerojatno najvećom čistom brzinom u kvalifikacijama svoje generacije, zarađuje 34 milijuna dolara. Ferrari mu je dao ogroman ugovor jer je njegov potencijal astronomski, čak i ako sada mora dijeliti svjetla pozornice s najvećim imenom sporta. Identičnu plaću od 34 milijuna dolara ima i George Russell, koji nakon Hamiltonovog odlaska službeno preuzima ulogu neospornog vođe u Mercedesu. Srebrne strijele plaćaju mu elitni novac kako bi bio temelj njihove nove ere i borio se za naslove u novom regulatornom ciklusu. Krug pet najplaćenijih zatvara Lando Norris s 30 milijuna dolara.

Iza vodeće petorke nalazi se sloj vozača čije iskustvo i talent donose ogromnu vrijednost. Fernando Alonso, s 44 godine na leđima, dokazuje da su godine doslovno samo broj. Španjolac ostaje jedan od najinteligentnijih i najnemilosrdnijih operatera u sportu, izvlačeći maksimum iz bilo kojeg bolida. Aston Martin ga sretno plaća 20 milijuna dolara za njegovo neusporedivo trkaće umijeće i sposobnost da iskoristi i najmanju slabost suparnika. Slijede ga dva vozača s plaćom od 13 milijuna dolara, svaki sa svojom pričom. Oscar Piastri u McLarenu ne samo da je preživio golema očekivanja, već ih je u potpunosti opravdao. Vozi s ledenom mirnoćom desetogodišnjeg veterana, a svi u paddocku znaju da je zajamčeni budući svjetski prvak. Njegov bivši rival za sjedalo, Carlos Sainz Jr., odnio je svoju taktičku briljantnost i glatko upravljanje gumama u Williams, gdje donosi neprocjenjivo iskustvo s vrha poretka momčadi koja se očajnički želi uspeti.

Na granici od 12 milijuna dolara nalaze se tri vozača koji su se dokazali kao pouzdani lideri svojih momčadi. Pierre Gasly u Alpineu etablirao se kao otporan natjecatelj koji može izvlačiti bodove iz teških situacija, a momčad ga dobro plaća za njegove mirne ruke i odlične povratne informacije. Njegov bivši rival s juniorskih staza, Alexander Albon, potpuno je oživio karijeru u Williamsu i postao njihov neosporni vođa, vukući bolid do bodova kada mu tamo objektivno nije mjesto. Posljednji u ovom klubu je Lance Stroll u Aston Martinu. Iako su detalji njegovog ugovora često nepoznati zbog obiteljske povezanosti s vlasnikom momčadi, procjenjuje se da njegova plaća također iznosi oko 12 milijuna dolara, čime se Aston Martin svrstava među momčadi s velikim ulaganjima u vozačku postavu.

Navedene brojke predstavljaju samo osnovnu plaću, zajamčeni novac koji vozač zaradi bez obzira na rezultate. Prava zarada krije se u bonusima za performanse, gdje stvari postaju zanimljive. Pobjeda na utrci može donijeti od sto tisuća do čak milijun dolara dodatno, a postolja, pole positioni i najbrži krugovi također dolaze s financijskim nagradama. Za vozače na vrhu, bonusi tijekom sezone mogu dodati desetke milijuna na njihovu ukupnu zaradu. Povrh svega toga, tu su i osobni sponzorski ugovori. Najveća imena Formule 1 globalne su zvijezde, a brendovi iz svijeta mode, satova i tehnologije spremni su platiti golem novac za povezivanje s njima. Vrhunski vozači mogu zaraditi 20 do 50 milijuna dolara godišnje samo od sponzora, što često premašuje njihovu trkaću plaću.

S druge strane spektra, financijska stvarnost je potpuno drugačija. Prosječna plaća vozača Formule 1 od osam do deset milijuna dolara prikriva ogroman jaz. Dok elita zarađuje desetke milijuna, vozači u manjim momčadima i debitanti često imaju znatno niže plaće. Primjerice, iskusni vozači poput Nice Hulkenberga u Audiju ili Estebana Ocona u Haasu zarađuju oko sedam milijuna dolara. Vozači koji su tek ušli u sport ili voze za momčadi s dna poretka, poput Olivera Bearmana, Liama Lawsona ili debitanta Arvida Lindblada, imaju plaće koje se kreću od 500.000 do dva milijuna dolara. Taj jaz pokazuje zašto je Formula 1 nemilosrdno okruženje u kojem se ne cijeni samo talent, već i tržišna vrijednost, vrijeme i prilika.

Ukupna vrijednost momčadi na gridu premašila je nevjerojatnih 35 milijardi dolara, a prosječna vrijednost jedne momčadi porasla je za gotovo 90 posto u samo nekoliko godina. Na vrhu piramide, kao i uvijek, stoji Ferrari, čija se vrijednost, ovisno o procjeni, penje i do 7,1 milijarde dolara. Legendarni talijanski tim, osnažen dolaskom sedmerostrukog prvaka Lewisa Hamiltona, simbolizira nevjerojatnu komercijalnu moć sporta. Tik iza njega su Mercedes, čija se vrijednost procjenjuje na više od šest milijardi dolara, te Red Bull Racing, koji zahvaljujući sportskim uspjesima i marketinškoj genijalnosti vrijedi oko pet milijardi dolara