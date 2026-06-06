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FORMULA 1

Kimi Antonelli najbrži u kvalifikacijama Monte Carla

Monaco Grand Prix
YVES HERMAN/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
06.06.2026.
u 18:06

Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) će nedjeljnu Veliku nagradu Monaka započeti s pole positiona, šeste od 22 utrke u sezoni Formule 1, nakon što je u subotu dominirao u kvalifikacijama na ulicama Kneževine

Vodeći u poretku je osigurao svoj četvrti pole position u šest utrka ove sezone, a u samoj završnici pretekao je četverostrukog svjetskog prvaka Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull) i semerostrukog prvaka Britanca Lewisa Hamiltona (Ferrari).

„To je jedan od onih krugova koje nazivate čarobnim krugom. Uspio sam sve spojiti i nevjerojatno je. Bilo je stvarno blizu s Maxom Verstappenom. Hvala cijelom timu jer smo jučer malo zaostajali u tempu, a danas smo uspjeli pronaći te desetinke koje su nam nedostajale“, komentirao je mladi talijanski vozač.Antonelli, koji je eruptirao preko radija kada je saznao da će startati s pole positiona, oteo je najbrže vrijeme za samo 43 tisućinke sekunde od „Mad Maxa“.

Domaći favorit Charles Leclerc, pobjednik utrke 2024., bio je četvrti. Isack Hadjar, u drugom Red Bullu, bio je peti, a Antonellijev timski kolega George Russell razočaravajući šesti. Aktualni svjetski prvak i prošlogodišnji pobjednik Monaka Lando Norris bit će u četvrtom redu uz kolegu vozača McLarena Oscara Piastrija.

Gradska utrka ulicama Monte Carla vozi se u nedjelju od 15 sati. 
Ključne riječi
Formula 1 Kimi Antonelli

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