FORMULA 1

Russell ispred Antonellija na kvalifikacijama za sprint u Montrealu

Canadian Grand Prix
MATHIEU BELANGER/REUTERS
23.05.2026.
u 13:24

Vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva, 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli, ima 20 bodova više i ostvario je najbolje vrijeme na jedinom treningu prije kvalifikacija, ali je u borbi za najbolju startnu poziciju na sprintu zaostao 68 tisućinki za Russellom

Vozači formule 1 u petak navečer po srednjoeuropskom vremenu vratili su se u akciju, održavši službeni trening i kvalifikacije za subotnji sprint na Velikoj nagradi Kanade, a u njima je najbolju startnu poziciju izborio Britanac George Russell (Mercedes), nadmašivši momčadskog kolegu Kimija Antonellija. Russellovo pobjedničko vrijeme u trećem dijelu kvalifikacija je bilo 1:12.965 minuta, a Britanac je bio jedini vozač koji je uspio krug na stazi "Gilles Villeneuve" proći za manje od 73 sekunde. "Osjećam se sjajno nakon teških trenutala u Miamiju, ali nikada nisam sumnjao u sebe", rekao je Russell koji je drugi u redoslijedu vozača.

Vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva, 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli, ima 20 bodova više i ostvario je najbolje vrijeme na jedinom treningu prije kvalifikacija, ali je u borbi za najbolju startnu poziciju na sprintu zaostao 68 tisućinki za Russellom. U drugom redu će biti McLarenov dvojac. Aktualni svjetski prvak Lando Norris je za Russellom zaostao 0.315 sekundi, a Oscar Piastri je bio samo 19 tisućinki sporiji od momčadskog kolege.

Momčadski su podijeljena i sljedeća dva reda: treći zauzimaju vozači Ferrarija, Lewis Hamilton (+0.361) i Charles Leclerc (+0.445), a u četvrtom je dvojac Red Bulla, Max Verstappen (+0.539) i Isack Hadjar (+0.640). U kvalifikacijama je sudjelovalo 20 vozača, a bez nastupa su ostali Liam Lawson (Racing Bulls) i Alex Albon (Williams), jer mehaničari nisu uspjeli osposobiti njihove bolide nakon dosta kaotičnog treninga. Lawsonov je bio neupotrebljiv zbog kvara na hidraulici, a Albonov je oštećen u naletu na svizca koji je zalutao na stazu.

Subotnji sprint je na rasporedu od 18 sati po srednjoeuropskom vremenu, a četiri sata poslije vozači će ponovno izaći na stazu "Gilles Villeneuve" u kvalifikacijama za nedjeljnu Veliku nagradu. 
