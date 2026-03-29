Verstappen najavio šokantan odlazak: 'Dosta mi je svega, ovo više nije zabavno'

Max Verstappen se sve više udaljava od nove Formule 1. Iako loš niz rezultata zasigurno ne pomaže, s obzirom na to da je Red Bull trenutno potonuo u sredinu poretka i daleko je od postolja, 27-godišnji nizozemski vozač kao isključivi razlog svog nezadovoljstva navodi osjećaj pri vožnji nove generacije bolida. Nizozemski medij ‘De Telegraaf’, poznat po praćenju karijere četverostrukog prvaka, sada izvještava da Max ozbiljno razmatra povlačenje nakon ove sezone. Njegov ugovor s Red Bullom traje do 2028. godine, no posljednjih su godina ublažene određene klauzule kako bi mu se omogućio odlazak nakon 2026., što je učinjeno kao mjera opreza u slučaju da momčad ne bude konkurentna nakon promjene pravila, ali mu istovremeno otvara i vrata za mirovinu.

Sam Max je to potvrdio u intervjuu za BBC nakon razočaravajućeg osmog mjesta na Velikoj nagradi Japana. "Razmišljam o svemu. Sretan sam, ali kalendar ima 22 utrke i postavlja se pitanje: isplati li se? Ili više uživam kod kuće s obitelji i prijateljima kad već ne uživam u sportu? Mogu prihvatiti da budem sedmi ili osmi, jer znam da ne možeš dominirati ili se boriti za postolje cijelo vrijeme. Već sam bio u takvoj situaciji, nisam samo pobjeđivao u F1. Ali kada si sedmi ili osmi i ne uživaš u bolidu koji voziš, kada ti kao vozaču to nije prirodno, pokušavaš se prilagoditi, ali jednostavno nije lijepo tako se utrkivati. To je suprotnost vožnji. I dođe trenutak kada shvatiš da to više ne želiš raditi", izjavio je Verstappen.

"Ovdje sam da se zabavljam, a sada to nije slučaj. Postoje stvari u kojima uživam, volim raditi s ekipom, oni su moja druga obitelj, ali jednom kad sjednem u bolid, zabava prestaje. Pokušavam uživati, ali jako je teško", uvjerava Nizozemac, koji odbija povezati svoje razočaranje Formulom 1 s problemima Red Bulla. "Ljudi mogu lako reći da se žalim jer je bolid loš nakon što sam osvojio toliko naslova. Ali za mene je to drugačije. Imam druge projekte koji me više ispunjavaju, poput GT3 utrka, ne samo kao vozač, već i s vlastitim timom. Lijepo je to graditi. Ako stanem, ne znači da neću raditi ništa drugo, uvijek ću se zabavljati u autosportu i drugim stvarima u životu", dodao je, aludirajući na svoj potvrđeni nastup na utrci 24 sata Nürburgringa s Mercedesom.

Očito je da je Verstappenova verzija iz 2026. godine, u najmanju ruku, drugačija. Nakon što je prošle sezone izgubio peti uzastopni naslov prvaka za samo dva boda od Landa Norrisa, Nizozemac je u novu eru ušao vidno frustriran. Njegova nervoza očitovala se i kada je izbacio britanskog novinara iz Red Bullovog gostoprimstva kao odmazdu za pitanje postavljeno u Abu Dhabiju 2025., a na stazi ga je u kvalifikacijama nadmašio timski kolega Isack Hadjar. Prije samo godinu dana, na istoj stazi, uspio je pobijediti s pole pozicije, cijelu utrku zadržavajući iza sebe dva dominantna McLarena. Ove sezone, s novim Red Bull-Fordovim motorom, momčad se muči s pouzdanošću i brzinom te se nalazi na šestom mjestu u poretku konstruktora.

U svojoj 13. sezoni u Formuli 1, nakon 71 pobjede, 48 pole pozicija i 127 postolja, vozač koji bi mogao preokrenuti tržište vozača sada razmatra budućnost izvan "Velikog cirkusa". To se događa unatoč interesu Mercedesa i potencijalnoj otvorenosti Ferrarija, jedine momčadi koja može preuzeti njegov ugovor vrijedan više od 50 milijuna eura po sezoni, prema pisanju AS-a. Njegova odluka čak nije povezana ni s ugodom u trenutnom okruženju, iako je Red Bull u posljednjih dvanaest mjeseci ostao bez ključnih figura poput Christiana Hornera, Helmuta Marka i Adriana Neweyja. Njegov ugovor sadrži izlazne klauzule vezane uz performanse, a s obzirom na to da je trenutno osmi u poretku, daleko od vodećeg Georgea Russella, te klauzule postaju itekako relevantne.

Verstappena nimalo ne oduševljava upravljanje baterijom i stalna regeneracija energije s kojom se suočavaju novi F1 bolidi, što je posebno došlo do izražaja na stazi poput Suzuke. Bio je najglasniji kritičar nove tehničke ere, opisujući podjelu snage 50/50 između motora s unutarnjim izgaranjem i električne energije kao "umjetnu" i "Formulu E na steroidima". Taktike upravljanja energijom, koje zahtijevaju puštanje gasa puno prije zavoja, usporedio je s "igranjem Mario Karta". Nakon nedavnog incidenta s Oliverom Bearmanom, FIA je već potvrdila da će održati sastanke s momčadima i proizvođačima motora kako bi proučili moguća rješenja koja bi poboljšala spektakl i bila po volji vozača. Cilj je da se, ako je moguće, promjene primijene već od Velike nagrade Miamija.